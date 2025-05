Non è semplice riassumere i “punti di riferimento” di uno dei più poliedrici compositori del Novecento. Ha attraversato linguaggi, pratiche e generi, guidato dal bisogno di «avventurarsi in territori inesplorati»

«Voglio solo invitarvi a condividere con me alcuni punti di riferimento che mi sono stati utili nel mio lavoro»: queste le parole di esordio dell’ultimo scritto di Luciano Berio (Oneglia, 24 ottobre 1925 – Roma 27 maggio 2003), il cui titolo e contenuti hanno ispirato il Festival Luciano Berio 2025 «Invito». Per un centenario, a Radicondoli dal 23 al 25 maggio.

Non è semplice riassumere i “punti di riferimento” di uno dei più poliedrici compositori del Novecento, che ha inteso il fare musica come un lavoro da vivere in ogni sua forma. Berio ha attraversato linguaggi, pratiche e generi tra loro lontani – sperimentazione elettronica, vocale, teatro musicale, media, musica popolare, colta, e rock – rielaborando alcune hit dei Beatles e riflettendo su questo genere già alla fine degli anni Sessanta, nel primo numero della Nuova Rivista Musicale Italiana.

Un dichiarato bisogno di «avventurarsi in territori inesplorati» lo ha condotto – tra i primi – a confrontarsi col mezzo elettronico e con la voce, le cui straordinarie possibilità espressive sono state centrali nella sua poetica. Per questo è stato decisivo l’incontro con il mezzosoprano statunitense di origini armene Cathy Berberian, interprete e artista versatile, sposata con Berio fino al 1964. Del fecondo e più duraturo sodalizio artistico restano alcune fra le sue opere più celebri (Sequenza III, Folk Songs).

L’esplorazione tecnica, timbrica ed espressiva forgia tutta la celebre serie delle Sequenze I-XIV, dedicata ad altrettanti strumenti e composta in più di quarant’anni, nonché le ricerche per una nuova drammaturgia musicale. Grazie anche alla collaborazione con gli amici scrittori Edoardo Sanguineti, Umberto Eco e Italo Calvino, Berio ha infranto le convenzioni teatrali, dai primi lavori mimici come Allez-hop, ai suoi lavori radiofonici, fino a Cronaca del Luogo, su testo della musicologa Talia Pecker Berio.

Vivere la musica

Comporre ha rappresentato certamente un’urgenza per Berio. Ma vivere la musica è stato per lui anche molto altro. Ha diretto e trasformato repertori di ogni tradizione popolare o colta, nei Folk Songs fino a Rendering, che si confronta con Schubert, tra gli altri “giganti” frequentati negli anni (Bach, Mahler, Puccini…). Ha fondato lo Studio di Fonologia della Rai (Milano,1955), uno dei primi centri europei per la musica elettronica, e Tempo Reale (Firenze, 1987), centro di ricerca, produzione e didattica musicale.

Ha guidato istituzioni come l’Orchestra Regionale Toscana e l’Accademia di Santa Cecilia, sotto la cui Sovrintendenza ha preso vita l’Auditorium Parco della Musica progettato da Renzo Piano. Divulgatore visionario, ha fatto conoscere al pubblico televisivo RAI dei primi anni Settanta la ricchezza dei linguaggi musicali con la serie C’è musica & musica, superando ogni confine di genere e cultura. E con lo stesso impegno critico e riflessivo, ha servito per 50 anni l’attività teorica, sempre volta all’interdisciplinarità.

Dai primi anni Settanta Berio aveva eletto Radicondoli, un borgo nella campagna senese, a dimora prediletta per lavorare e trascorrere il tempo con la famiglia e gli amici più cari. Qui sono nate diverse opere del suo catalogo e saggi sui più diversi temi; qui ha rilasciato lunghe interviste, alcune confluite in documentari che lo ritraggono tra i suoi libri, nel giardino della propria dimora, Il Colombaio, o mentre mostra con orgoglio le cantine della propria produzione vinicola.

Dal 2022 il comune ha scelto di sostenere e patrocinare un festival dedicato a questo suo illustre cittadino stabilendo una convenzione con il Centro Studi Luciano Berio — attivo dal 2009 nella promozione della ricerca e delle iniziative intorno all’opera del compositore e fondato da Talia Pecker Berio.

Il festival

Tutto ritorna, della sfera pubblica e privata di Berio, in questo Festival, ideato in ogni suo aspetto dalla direttrice Angela Ida De Benedictis: la musica, le riflessioni, le letture, le passioni, i luoghi, gli affetti si ricompongono in un quadro d’insieme, che ne interpreta la ricchezza del pensiero e delle attività. Tra i protagonisti, i luoghi più suggestivi di Radicondoli che ospiteranno gli appuntamenti, articolando un percorso sonoro, visivo e gestuale destinato a tutti. E come ogni anno è alla Piazza (Giacomo Matteotti) che viene affidata l’apertura del Festival con lo spettacolo mimico inedito Berio’s Rhapsodies. Gesto – della compagnia francese Mangano-Massip – e suono, nell’ambientazione curata da Tempo Reale ispirata al mondo sonoro di Berio, interagiscono con la versatile vocalità di Laura Catrani e la creatività eclettica di Christian Lindberg (trombone, collaboratore storico di Berio).

Una voce, poco fa … dedicato a Cathy Berberian è il tributo al centenario di chi, per Berio, fu un imprescindibile ‘punto di riferimento”. Si tratta di uno spettacolo a più voci ambientato nelle stanze nobiliari di Palazzo Borghi Lolini, dove la voce di Laura Catrani, accompagnata da Leo Izzo alla chitarra e due comparse, accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro e scenico contornato da oggetti ispirati o appartenuti a Berberian.

Nel corso dello spettacolo, strutturato su una drammaturgia testuale curata da Emanuele Franceschetti, si ascolteranno pagine edite e inedite di Berio, Berberian e di Cristina Berio. La campagna del Podere Tesoro, tra gli oliveti e i vigneti intorno a Radicondoli, sarà invece il palcoscenico del concerto Differenze sonore, dedicato a brani solistici e strumentali, con incursioni nelle opere elettroacustiche di Berio, con due solisti di eccezione della scena musicale internazionale – Mario Caroli (flauto) e Lindberg–, Tempo Reale e strumentisti dell’Orchestra della Toscana, diretti da Danilo Grassi.

Ad altri incontri, installazioni, conferenze è affidato il compito di schizzare altri aspetti dell’opera e del pensiero beriani: la produzione teorica (con la presentazione della nuova edizione per il Saggiatore delle Lezioni americane, a cura di Talia Pecker Berio); la dimensione audiovisiva, con un focus su C’è musica & musica; quella, più intima del rapporto di Berio con l’infanzia, approfondito nella mostra Berio bambino, Berio papà curata da Marina Berio. Tre incontri dedicati alle Sequenze per flauto e trombone, e alla produzione vocale di Berio, proseguono i focus inaugurati nel 2023 (Gesto e tecnica performativa), che hanno visto nelle edizioni passate la partecipazione di straordinari interpreti dell’opera beriana quali Lucchesini, Fisk, Anzellotti, D’Orazio, Pasceri.

Il Festival chiuderà con una suggestiva installazione sonora, Giardini d’incanto, prodotta da Tempo Reale e immersa nel verde de Il Colombaio.

Il Festival Luciano Berio «INVITO». PER UN CENTENARIO (1925-2025), da venerdì 23 a domenica 25 maggio, a Radicondoli, è stato ideato e diretto da Angela Ida De Benedictis – direttrice scientifica del Centro Studi Luciano Berio.

Il Centro Studi Luciano Berio è stato fondato nel 2009 da Talia Pecker Berio, che ne è anche la Presidente onoraria.

Il Festival è patrocinato e sostenuto dal Comune di Radicondoli, con il contributo della Regione Toscana

