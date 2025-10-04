Centri sociali e vita vissuta, Olly ritorna nella sua Genova

true false

Un anno stellare per il vincitore di Sanremo, che ora punta a riempire palazzetti e lo stadio della sua città. Non scorda gli inizi sui piccoli palchi: «L’identità nasce in quei posti, ma ora li stanno chiudendo tutti»

«In questi mesi è successa tantissima vita e ho sentito l’esigenza di continuare a raccontarla». Il repack Tutta Vita (Sempre), prodotto da Juli - e uscito lo scorso 26 settembre - per Olly è un altro capitolo del film della sua vita, fatto di storie di amici, di cadute volute, di risalite, del bisogno di restare ancorato alle cose semplici, «quelle che mi danno la benzina». I mesi passati sono sicuramente stati intensi per il cantante genovese, fatti, come dice lui di «tantissima vita vissuta i