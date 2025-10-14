Cos’hanno in comune Timothée Chalamet e Salvini? Il method dressing

true false

La mise del leader della Lega di questi giorni è Donald Trump pontidiano. «Non rompa le palle sulla pace, ci lasci lavorare sulla pace» dice a Dritto e Rovescio in cravattone rosso-republican e con tono assennato da candidato al Nobel

Se qualcuno si stesse chiedendo come mai l’attore Timothée Chalamet ha trascorso gli ultimi anni della sua carriera fuori dal set vestito da Willy Wonka, Bob Dylan e di recente Marty Mauser, o per quale ragione Zendaya si è agghindata da pallina da tennis firmata Loewe per il tour di Challengers, la risposta è il “method dressing”, abbigliarsi come un personaggio di finzione a seconda della trama che si sta promuovendo. Per far fronte ai dettami della società dell’iper-spettacolo, i performer no