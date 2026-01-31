Moralismo su un pezzo di formaggio: siamo infantili e giudichiamo tutti

Il problema non sta nel fatto che le persone attribuiscano valore alle proprie scelte. Questo è inevitabile, e in parte sano. Il problema nasce quando la scelta si cristallizza nelle identità. Se mangi così, sei così. Se cresci tuo figlio in questo modo, sei quel tipo di persona
Mangiare carne rossa oppure no, bere alcolici oppure no, crescere figli vegani oppure no. Gli esempi appena fatti sono polemiche reali e vive. Polemiche, sì: non mere dichiarazioni di preferenza, non semplici tentativi di capire come salvaguardare la salute o rispettare l’ambiente. Del resto viviamo in un mondo in cui il ministro della Salute dell’amministrazione Trump ha ribaltato la piramide alimentare, dando priorità alle carni rosse e dichiarando che i grassi saturi non fanno male. Non entro