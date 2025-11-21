Il 21 e il 22 novembre, in viale Pasubio 5, mostre e proiezioni per sviscerare il sistema alimentare globale con sguardo critico e multidisciplinare, intrecciando ricerca, pratiche sociali e voci dal mondo del lavoro e dell’attivismo. Un progetto dell’università Bicocca con Fondazione Feltrinelli
L’abbondanza che però non raggiunge tutti. Il nutrimento che consuma risorse e territorio. Qualcosa che crea gioia ma che spesso viene da un sistema che sfrutta altri esseri umani. Indagare i contrasti che stanno dietro tutto quello che mangiamo è l’obiettivo di CIBO INSOSTENIBILE. Contraddizioni nel piatto, equilibri possibili, il nuovo festival promosso da Università degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in programma venerdì 21 e sabato 22 novembre 2025 in viale Pasubio 5, Milano.
Due giorni di incontri, talk, mostre e proiezioni per leggere il sistema alimentare globale con sguardo critico e multidisciplinare, intrecciando ricerca, pratiche sociali e voci dal mondo del lavoro e dell’attivismo. L’iniziativa nasce all’interno del progetto ONFOODS – Research and Innovation Network on Food and Nutrition Sustainability, Safety and Security, partenariato finanziato dal Pnrr con il supporto della Commissione Europea, dedicato a costruire modelli di alimentazione più sostenibili.
Il progetto è stato promosso da Università degli Studi Milano Bicocca, Onfoods, Italiadomani, il ministero dell’Università e della Ricerca e NextGenerationEu, in collaborazione con Best4Food, Crea, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Food&Foodways Master Unimib, Università di Pavia. Domani, l’inserto Cibo, dedicato a tutto il commestibile umano, è media partner dell’evento e partecipa con diverse delle sue firme.
Il programma
Venerdì 21 novembre 2025
PRESENTAZIONE POLICY BRIEF #POLITICHE
16.30-18.30
Cibo sostenibile: mito o realtà?
Strade e soluzioni verso una giustizia alimentare
Presentazione del Policy Brief Cibo: politiche, comportamenti, formazione. Ne discutono curatori e autori dell’opera sviluppata in due volumi dalle unità di ricerca dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e del CREA insieme a:
Cristina Sossan – Food Policy Milano
Marco Lucchini – Banco Alimentare
Fabio Ciconte – Associazione Terra!
Modera
Luca Martinelli giornalista
INAUGURAZIONE MOSTRA #SALUTE
19.00-20.00
Inaugurazione della mostra ZUCCHERO. Una biografia del mondo
Guest
Alberto Grandi – Università di Parma e autore di La cucina italiana non esiste (Mondadori 2024)
Raccontano la mostra
Giorgio Dell’Oro – Università degli Studi di Milano
Luca Mocarelli – Università degli Studi di Milano Bicocca (in collegamento da USA)
Laura Prosperi – Università degli Studi di Milano Bicocca
Modera
Luca Martinelli – Giornalista
Sabato 22 novembre 2025
MOSTRA #SALUTE
10.00-19.00
ZUCCHERO. Una biografia del mondo
TALK #DISUGUAGLIANZE
15.00-16.15
SPRECO E POVERTA’ ALIMENTARE
Dal “nutrire il pianeta” alle mense solidali: cosa resta di Expo 2015
Intervengono
Lorenza Maria Sganzetta – Ufficio Povertà alimentare Comune di Milano
Claudia Sorlini – Fondazione Cariplo
Giovanni Caimi – Empori della Solidarietà
Sandra Valente – Comunità Nuova
Modera
Lisa Di Giuseppe – Giornalista, quotidiano Domani
PROIEZIONE #FILIERA
16.30-17.50
CIBO INSOSTENIBILE – AGROMAFIE E FILIERA
L’altro Made-in-Italy: infiltrazioni criminali nella distribuzione all’ingrosso nazionale del settore ortofrutticolo
Proiezione del Documentario su mafie e agroalimentare di Floriana Bulfon
16.30-16.45 Saluti e introduzione con Laura Prosperi (ONFOODS, BEST4FOOD UNIMIB) e Lucia Della Pellegrina (CISEPS UNIMIB)
16.45-17.50, Proiezione del documentario (20’) e commento del documentario
Intervengono
Floriana Bulfon – Regista del documentario e giornalista
Marco Omizzolo – Università di Roma La Sapienza
Modera
Sofia Nardacchione – Giornalista
TALK #LAVORO
18.00-19.00
CIBO INSOSTENIBILE – AGROMAFIE E LAVORO
Dietro il piatto, il costo umano e ambientale del nostro cibo
Intervengono
Fabio Ciconte – Associazione Terra! e autore di Il cibo è politica (Einaudi 2025)
Stefania Prandi – reporter di IrpiMedia e coautrice di Agro Punjab (Nottetempo 2024)
Roberto La Pira – Il Fatto Alimentare
Modera
Sofia Nardacchione – Giornalista
PRESENTAZIONE #GUERRA
19.15 – Babitonga Cafè
CIBO INSOSTENIBILE – ARMA DI GUERRA
La politica dell’abbondanza. Cibo, sicurezza alimentare e relazioni internazionali Presentazione del libro di Marco Clementi e Martino Tognocchi (Mondadori Università, 2024)
Intervengono
Marco Clementi – Università degli Studi di Pavia, autore
Martino Tognocchi – Università degli Studi di Pavia, autore
Raffaela Baiocchi – Emergency
Modera
Maria Tornielli – Giornalista, quotidiano Domani
