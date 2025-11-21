Il 21 e il 22 novembre, in viale Pasubio 5, mostre e proiezioni per sviscerare il sistema alimentare globale con sguardo critico e multidisciplinare, intrecciando ricerca, pratiche sociali e voci dal mondo del lavoro e dell’attivismo. Un progetto dell’università Bicocca con Fondazione Feltrinelli

L’abbondanza che però non raggiunge tutti. Il nutrimento che consuma risorse e territorio. Qualcosa che crea gioia ma che spesso viene da un sistema che sfrutta altri esseri umani. Indagare i contrasti che stanno dietro tutto quello che mangiamo è l’obiettivo di CIBO INSOSTENIBILE. Contraddizioni nel piatto, equilibri possibili, il nuovo festival promosso da Università degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in programma venerdì 21 e sabato 22 novembre 2025 in viale Pasubio 5, Milano.

Due giorni di incontri, talk, mostre e proiezioni per leggere il sistema alimentare globale con sguardo critico e multidisciplinare, intrecciando ricerca, pratiche sociali e voci dal mondo del lavoro e dell’attivismo. L’iniziativa nasce all’interno del progetto ONFOODS – Research and Innovation Network on Food and Nutrition Sustainability, Safety and Security, partenariato finanziato dal Pnrr con il supporto della Commissione Europea, dedicato a costruire modelli di alimentazione più sostenibili.

Il progetto è stato promosso da Università degli Studi Milano Bicocca, Onfoods, Italiadomani, il ministero dell’Università e della Ricerca e NextGenerationEu, in collaborazione con Best4Food, Crea, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Food&Foodways Master Unimib, Università di Pavia. Domani, l’inserto Cibo, dedicato a tutto il commestibile umano, è media partner dell’evento e partecipa con diverse delle sue firme.

Il programma

Venerdì 21 novembre 2025

PRESENTAZIONE POLICY BRIEF #POLITICHE

16.30-18.30

Cibo sostenibile: mito o realtà?

Strade e soluzioni verso una giustizia alimentare

Presentazione del Policy Brief Cibo: politiche, comportamenti, formazione. Ne discutono curatori e autori dell’opera sviluppata in due volumi dalle unità di ricerca dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e del CREA insieme a:

Cristina Sossan – Food Policy Milano

Marco Lucchini – Banco Alimentare

Fabio Ciconte – Associazione Terra!

Modera

Luca Martinelli giornalista

INAUGURAZIONE MOSTRA #SALUTE

19.00-20.00

Inaugurazione della mostra ZUCCHERO. Una biografia del mondo

Guest

Alberto Grandi – Università di Parma e autore di La cucina italiana non esiste (Mondadori 2024)

Raccontano la mostra

Giorgio Dell’Oro – Università degli Studi di Milano

Luca Mocarelli – Università degli Studi di Milano Bicocca (in collegamento da USA)

Laura Prosperi – Università degli Studi di Milano Bicocca

Modera

Luca Martinelli – Giornalista

Sabato 22 novembre 2025

MOSTRA #SALUTE

10.00-19.00

ZUCCHERO. Una biografia del mondo

TALK #DISUGUAGLIANZE

15.00-16.15

SPRECO E POVERTA’ ALIMENTARE

Dal “nutrire il pianeta” alle mense solidali: cosa resta di Expo 2015

Intervengono

Lorenza Maria Sganzetta – Ufficio Povertà alimentare Comune di Milano

Claudia Sorlini – Fondazione Cariplo

Giovanni Caimi – Empori della Solidarietà

Sandra Valente – Comunità Nuova

Modera

Lisa Di Giuseppe – Giornalista, quotidiano Domani

PROIEZIONE #FILIERA

16.30-17.50

CIBO INSOSTENIBILE – AGROMAFIE E FILIERA

L’altro Made-in-Italy: infiltrazioni criminali nella distribuzione all’ingrosso nazionale del settore ortofrutticolo

Proiezione del Documentario su mafie e agroalimentare di Floriana Bulfon

16.30-16.45 Saluti e introduzione con Laura Prosperi (ONFOODS, BEST4FOOD UNIMIB) e Lucia Della Pellegrina (CISEPS UNIMIB)

16.45-17.50, Proiezione del documentario (20’) e commento del documentario

Intervengono

Floriana Bulfon – Regista del documentario e giornalista

Marco Omizzolo – Università di Roma La Sapienza

Modera

Sofia Nardacchione – Giornalista

TALK #LAVORO

18.00-19.00

CIBO INSOSTENIBILE – AGROMAFIE E LAVORO

Dietro il piatto, il costo umano e ambientale del nostro cibo

Intervengono

Fabio Ciconte – Associazione Terra! e autore di Il cibo è politica (Einaudi 2025)

Stefania Prandi – reporter di IrpiMedia e coautrice di Agro Punjab (Nottetempo 2024)

Roberto La Pira – Il Fatto Alimentare

Modera

Sofia Nardacchione – Giornalista

PRESENTAZIONE #GUERRA

19.15 – Babitonga Cafè

CIBO INSOSTENIBILE – ARMA DI GUERRA

La politica dell’abbondanza. Cibo, sicurezza alimentare e relazioni internazionali Presentazione del libro di Marco Clementi e Martino Tognocchi (Mondadori Università, 2024)

Intervengono

Marco Clementi – Università degli Studi di Pavia, autore

Martino Tognocchi – Università degli Studi di Pavia, autore

Raffaela Baiocchi – Emergency

Modera

Maria Tornielli – Giornalista, quotidiano Domani

