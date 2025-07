Nell’era del cibo istagrammabile è sempre più difficile riuscire a riflettere seriamente su ciò che abbiamo nel piatto. Ci riesce perfettamente Invito a un banchetto. Sapori e storie della cucina cinese (add editore, giugno 2025), l’ultima fatica di Fuchsia Dunlop, autrice britannica e grande esperta di cucina cinese. Un libro che – è proprio il caso di dire – si divora dalla prima all’ultima pagina. Scritto benissimo, il testo non si limita a descrivere piatti e sapori. Scava piuttosto nelle radici culturali di ogni preparazione, accompagnando il lettore attraverso aneddoti, usanze locali e antiche tradizioni che resistono al tempo.

Sin dalle prime battute emerge chiara l’intenzione della scrittrice: restituire la complessità e la ricchezza della cucina cinese autentica, ben distante dalle versioni imbastardite e adattate al gusto occidentale. Il risultato è un affresco gastronomico in cui gli ingredienti raccontano storie: dalla varietà sorprendente di verdure selvatiche utilizzate nei piatti rurali, alle tecniche di taglio e cottura che richiedono rigore e conoscenza.

Non si tratta di un semplice libro di cucina, né di una guida per foodie in cerca di esotismo, bensì di un viaggio antropologico attraverso la Cina e la cultura del cibo, raccontato con precisione e profondità d’analisi.

Antropologia come racconto

Il pattern narrativo intreccia memorie personali, aneddoti, e riflessioni sulle sfide globali: le incomprensioni tra Oriente e Occidente, ma anche il futuro di un’alimentazione necessariamente più sostenibile. Tema che trascende confini e bias culturali. Tutto questo rende Invito a un banchetto un’esplorazione sul significato che la gastronomia ha avuto nello sviluppo di una delle civiltà più antiche del pianeta. È un’indagine sensoriale, un saggio sulla relazione tra l’essere umano e i propri istinti. La propria carnalità.

«In redazione mi è stato chiesto spesso scherzando perché non sceglievo un libro di cucina, e questo titolo è arrivato come la risposta più appropriata», spiega a Domani Ilaria Benini, che per dieci anni ha curato la collana Asia di Add editore. «La verità è che il nome di Fuchsia Dunlop ha sempre circolato tra la nostra costellazione di contatti e figure consigliere, dalla traduttrice Silvia Pozzi allo scrittore Tash Aw.

Perché al di là del focus specifico sulla cucina, è un’autrice e un’esploratrice con uno sguardo curioso, sapiente, critico. Per noi si inserisce in un filone di saggistica sull’Asia che usa il viaggio e l’antropologia come dimensioni di racconto e analisi, in linea con Indonesia ecc…Viaggio nella nazione improbabile di Elizabeth Pisani o Sulle tracce di George Orwell in Birmania di Emma Larkin».

Per Dunlop, che ha scoperto il cibo cinese da bambina nella Chinatown di Londra, cucinare è infatti molto più che spadellare dietro i fornelli. È una forma di linguaggio, una pratica sociale, un’espressione del territorio, un rituale carico di simbolismi. Lo è soprattutto in Cina, dove il cibo viene ritenuto un’offerta sacra agli antenati, una metafora politica, una forma di medicina e un mezzo per coltivare relazioni interpersonali. È il riflesso del pensiero yin-yang e del legame con il cosmo, ma anche il segno distintivo tra ciò che, nell’ex Celeste Impero, veniva considerato “civile” e ciò che invece era “barbarico”.

Oltre i cliché

Uno degli aspetti più potenti del volume è la capacità di Dunlop di demolire i cliché sulla cucina cinese, spesso considerata poco salutare e di qualità mediocre. Il lettore scopre così non solo la varietà e l’origine di ingredienti, tecniche e usanze – dalla fermentazione alla cottura nel wok, dall’arte del taglio all’uso delle bacchette – ma anche una filosofia alimentare basata sull’equilibrio, la stagionalità e l’armonia tra i sapori.

La cucina cinese, ricorda Dunlop, è frutto di secoli di scambi e contaminazioni: spezie dall’Asia centrale, grano e macine dall’Occidente, influenze musulmane e buddhiste. La sua capacità di assorbire e rielaborare ha prodotto un patrimonio alimentare tanto complesso quanto sottovalutato. Perché se l’anatra alla pechinese nasce nelle cucine della Città Proibita, il cuore politico e culturale della Cina, i ravioli e gli spaghetti sono figli delle migrazioni e delle trasformazioni agricole che hanno segnato la storia dell’impero per duemila anni.

Sullo sfondo, il libro apre anche una riflessione attuale e urgente: quella sulla sostenibilità ambientale. La dieta tradizionale cinese – centrata su cereali, verdure e un uso moderato della carne – offre spunti concreti per ripensare l’alimentazione in chiave ecologica. È una cultura del “massimo risultato con il minimo spreco”, che valorizza ogni parte dell’ingrediente, anche la più improbabile e all’apparenza poco invitante. Come nota l’autrice, in Cina ci si chiede non se qualcosa sia commestibile, ma come renderlo tale. Un atteggiamento che parla di ingegno, adattabilità e profondo rispetto per le risorse. Non potrebbe essere altrimenti in un paese che deve sfamare oltre 1,4 miliardi di persone con appena il 7 per cento della terra coltivabile a livello mondiale.

Dunlop non si sottrae nemmeno al confronto con le contraddizioni contemporanee: la difficoltà a trovare ingredienti autentici in un sistema alimentare globalizzato, la tensione tra tradizione e modernità, l’uso strategico del cibo nella diplomazia e nei rapporti di potere.

Né ignora le derive razziste e i pregiudizi storici che hanno a lungo accompagnato lo sguardo occidentale sulla Cina e la sua cucina. Ma è proprio attraverso la cultura gastronomica che si può imparare a guardare il mondo con maggiore empatia. Grazie a Dunlop non è solo la cucina cinese ad assumere tutto un altro sapore.

