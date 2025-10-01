cibo

Al cinema, i clienti non esistono

Una scena del film The Menu
Gabriele Niola
01 ottobre 2025 • 12:25

La rappresentazione mediatica della ristorazione ha cancellato, o quasi, i clienti. La cucina è una sfida con sé stessi verso l’eccellenza o una maniera per entrare in contatto con le persone care. La componente invece più importante di tutte per un ristoratore. I pochi a raccontare il rapporto con i clienti sono quelli che mettono in crisi il mito della cucina

