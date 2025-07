Uova, latte e miele di castagno, arricchiti con una purea di mele campanine, variegati con gherigli di noci ed uvetta sultanina reidratata nel Vin Santo. «La particolarità è nella profumazione data dall’acqua ai fiori d’arancio, un ingrediente che d’istinto rimanda alle terre assolate del meridione, ma che era invece già noto ai fiorentini del Rinascimento grazie alle rigogliose limonaie della famiglia Medici».

Così Cinzia Otri, maestra gelatiera e anima della Gelateria della Passera di Firenze, presenta la sua Monnalisa, il gelato dedicato a Lisa Gherardini, meglio nota come la Gioconda, che nacque il 15 giugno 1479 nella vicina via Sguazza, nel cuore dell’Oltrarno di Firenze.

«In assenza di biografie accertate su Lisa Gherardini, ho pensato agli ingredienti che si potessero trovare all’epoca e profumai il tutto con acqua di zagara, come si usava nel Rinascimento», spiega la maestra gelatiera che nel 2011 ha creato il gusto in occasione del compleanno della nobildonna fiorentina.

Il Monnalisa le è valso il premio della stampa e il premio popolare al Gelato Festival di Firenze nel 2013 e ancora oggi rimane il gusto più apprezzato della Gelateria della Passera. Ma soprattutto ha acceso la creatività di Cinzia Otri, che da quel momento in poi ha iniziato a dedicare i suoi gelati alle grandi donne della storia, della letteratura, della scienza e dell’arte di tutti i tempi.

Da Bianca Cappello, figura affascinante e controversa della Firenze del Cinquecento, a Ondina Valla, prima atleta italiana a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi, passando per Alda Merini, Frida Kahlo e Marie Curie: le icone femminili rivivono in versione inedita, golosa e al tempo stesso storiograficamente accurata.

«Per creare ogni nuovo gusto studio le biografie della donna in questione. Se mancano fonti accertate, invece, mi lascio ispirare dal contesto storico e territoriale in cui ha vissuto per immaginare quali fossero i suoi gusti personali. Cerco quindi di immedesimarmi nel personaggio per creare un gusto sartoriale». Cinzia Otri veste le donne di profumi, aromi e spezie che ci fanno entrare nel loro mondo intimo.

Storie e fantasia

Così sono nati i gelati dedicati a figure storiche come Caterina de’ Medici: «Le ho dedicato un gusto ai cantuccini, i biscotti che prediligeva e con i quali voleva sempre finire un pasto regale. Li aggiungo a una base di latte crudo, uova e miele; il tutto poi viene variegato con una riduzione di Vin Santo di Carmignano, Tenuta di Capezzana».

Oppure Leonora da Toledo, sposa del granduca Cosimo I de’ Medici e simbolo di empowerment femminile nel Rinascimento: «È una crema setosa, ispirata al suo ritratto realizzato da Agnolo Bronzino, a base di panna, uova, acqua di fiori d’arancio e un rum dalle spiccate note aromatiche che si uniscono in un sontuoso matrimonio».

Cinzia Otri crea gusti ispirati a donne del passato (courtesy: Gelateria della Passera)

Recentemente nelle carapine della Gelateria della Passera è comparso, invece, il gusto dedicato all’Elettrice Palatina, al secolo Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima discendente della dinastia granducale, cui si deve il mantenimento a Firenze dell’immenso patrimonio culturale cittadino altrimenti destinato ad abbandonare la città. Prossimamente toccherà a Margherita Hack.

«Sarà un gusto semplice, poiché sappiamo che i genitori l’avevano abituata a una dieta vegetariana fin dall’infanzia. Tuttavia ho scoperto che non poteva fare a meno della torta di cacao e nocciole, quindi ho creato un gelato sui sentori di un pan di spagna al cioccolato, a cui aggiungo della cascara di cacao e le Nocciole Trilobate del Piemonte».

A volte poi Otri si allontana dalla storia per immergersi nelle favole mediorientali dalle mille e una notte. «Ho dedicato un gusto a Sherazade, simbolo dell’astuzia femminile che raggira la sopraffazione maschile: latte, zafferano, acqua di rose e scaglie di mascarpone o panna».

Da settembre in poi il carnet di gusti ispirati alle grandi donne della storia si arricchirà di volta in volta con la poetessa milanese Alda Merini, la pittrice romana Artemisia Gentileschi, la scienziata torinese Rita Levi-Montalcini, la pittrice messicana Frida Kahlo, la fisica polacca Marie Curie, per finire con l’astronauta milanese Samantha Cristoforetti. Ma di questi gusti Cinzia Otri non vuole rivelare nulla, ogni donna sarà una sorpresa. Infine, le 14 straordinarie icone femminili confluiranno in un libro accompagnato da ricette e biografie di ognuna.

Tour de France e cocktail

Tra le tante signore alla Gelateria della Passera compaiono però anche alcuni signori, come Messer Boccaccio, Bartali in omaggio alla partenza del Tour de France da Firenze lo scorso anno, e Messer Brunelleschi. «Quest’ultimo è una mia personale rivisitazione del Buontalenti, un gusto registrato per cui l’ho rinominato e rivisitato con una salsa di pistacchio». A Bernardo Buontalenti, architetto fiorentino, è attribuita la paternità della crema fiorentina, scarica di uova e più pannosa, che secondo alcuni sarebbe il primo gelato della storia. «Quel che è certo è che Buontalenti ha inventato il primo mantecatore meccanico e fu il primo ad aggiungere le uova al gelato per renderlo più cremoso».

Cinzia Otri continua a seguire la tradizione fiorentina ma si pone continuamente nuove sfide. «L’ultima è il gelato cocktail. L’alcol è un anticongelante per antonomasia, quindi bisogna usarne solo in piccole dosi e aggiungere botaniche associate a quel cocktail per ricreare il gusto ed evitare che il gelato si sciolga».

Come un’alchimista Cinzia Otri bilancia gli ingredienti con rigore, ma con estro e fantasia reinventa costantemente i suoi profumi. «Se non ti piace il mio gelato è colpa mia, ma anche se ti piace è colpa mia. È quello che dico sempre ai miei clienti. Può non piacere, ma deve essere riconoscibile».

