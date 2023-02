Colapesce e Dimartino sono entrati a pieno diritto nella storia di Sanremo con il brano “Musica leggerissima”, che hanno presentato durante l’edizione del 2021, classificandosi quarti. Per loro sono stati due anni di carriera stellare, che ha visto anche la scrittura di una sceneggiatura a quattro mani per il film La primavera della mia vita, in uscita nelle sale il 20 febbraio. Quest’anno parteciperanno a Sanremo 2023 con la canzone dal titolo Splash.

LA STORIA

Colapesce è il nome d’arte di Lorenzo Urciullo, nato a Solarino, in provincia di Siracusa, il 6 settembre 1983. Si appassiona sin da giovane alla musica, e inizia la sua carriera con i due progetti Albanopower e Santiago. Nel 2010 si presenta al pubblico come Colapesce, così come lo conosciamo oggi, con un EP dal suo stesso nome. Il suo primo album, Un meraviglioso declino, esce nel 2012 per l’etichetta 42Records e gli permette di vincere la prestigiosa Targa Tenco come “migliore opera prima”. Nel 2015 arriva il secondo album di Colapesce, Egomostro, e nel 2017 il terzo, Infedele, anticipato dal popolare singolo Ti attraverso e dal singolo Totale. Finalmente, nel 2020 comincia la collaborazione con Dimartino, con la pubblicazione del disco I mortali. Il duo partecipa a Sanremo nel 2021 aggiudicandosi il Premio “Lucio Dalla”, assegnato dalla sala stampa.

Dimartino, all’anagrafe Antono Di Martino, nasce nel 1982 a Misilmeri, in provincia di Palermo. Inizia la sua carriera musicale con il gruppo dei Famelika nel 1998, impegnato a suonare soprattutto in manifestazioni antimafia. Con loro pubblica due album. Nel 2010, però, il cantante siciliano lascia questa band per mettersi a capo di un gruppo che come nome porta il suo Dimartino. Pubblicano in quello stesso anno il primo disco intitolato Cara maestra abbiamo perso, e nel 2012 il secondo, Sarebbe bello non lasciarsi mai, abbandonarsi ogni tanto è utile. Dimartino diviene noto al grande pubblico nel 2015 con il suo terzo album Un paese ci vuole, in cui è contenuto il famoso singolo Come una guerra la primavera. Al 2017 risale il suo quarto disco, Un mondo raro, realizzato insieme a Fabrizio Cammarata, e al 2019 il quinto, Afrodite, che vince il Premio Lunezia. Nel 2020 pubblica con Colapesce l’album I mortali, inaugurando una fruttuosa collaborazione che li porterà ad arrivare quarti sul palco dell’Ariston nel 2021.

Splash

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa

Mentre il vento arpeggia

Una ringhiera

Tu vivresti qui per sempre

Dici che dovrei staccare

Un po’ la mente

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Vorrei svegliarmi più tardi al mattino

Cambiare vita baciarti nel grano

In sudamerica

Ma l’entusiasmo poi se ne va

Questa sera mi nascondo

Mentre i miei pensieri

Vanno per il mondo

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Sorrido alle Seychelles

Mi annoio a Panama

La vita è un baccarat

Balliamo vieni qua

Perdonami

Non ci capisco mai

Mi dici lascia stare

Sono qua

Ma io, io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore dei cantieri infiniti

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Come stronzi galleggiare

Per non sentire il peso delle

Aspettative

Vado via senza te

Mi tuffo nell’immensità del blu

Splash

© Riproduzione riservata