Giacomo Turra è un ragazzo italiano che suona la chitarra, il suo stile preferito è il funky. Produce videoclip di pochi minuti, molto colorati e molto studiati soprattutto sotto il profilo estetico e di gadget musicali che compaiono. Vengono caricati sui suoi profili social: in particolare Instagram, dove conta più di settecentomila follower, e YouTube.

In pochi anni, Turra è diventato una celebrità nella bolla dei chitarristi sul web, si è trasferito a New York, suona strumenti personalizzati per lui da importanti case produttrici e ha collaborato con molti musicisti di fama. Oggi però i commenti sul suo Instagram sono stati limitati: gli ultimi risalgono a 7 settimane fa. Il suo profilo YouTube è stato invece definitivamente chiuso. L’ultimo video caricato, sparito anche quello, era di scuse.

Turra è solo uno degli innumerevoli content creator che negli ultimi anni sono stati accusati dalla loro bolla di riferimento per comportamenti scorretti, processati, giudicati colpevoli e condannati con l’unica pena concepita: la cancellazione.

La storia è una tragedia in tre atti, l’ultimo dei quali ancora in corso. Un altro creator dell’ambito musicale scopre che gli arrangiamenti che Turra suona non sono in realtà suoi, ma copiati quasi nota per nota da altri creator molto meno noti di lui. Si accorge anche che Turra non solo li suona, ma ne vende la tablatura su Patreon per chi vuole impararli.

Non solo: i suoi video sono in playback. Pratica abbastanza diffusa per facilitare il montaggio, tuttavia le sue abilità dal vivo sembrano essere molto minori rispetto a quelle che mostra sui social. Tutto questo finisce in un video su YouTube – con confronto visivo tra i video patinati di Turra e quelli, molto meno accattivanti, dei chitarristi plagiati – che apre il vaso di Pandora.

Buona parte dei chitarristi sul web fa un video per dire la sua sul caso (macinando visualizzazioni ed engagement); compaiono anche negozi di chitarre che raccontano di aver regalato strumenti a Turra che poi li avrebbe rivenduti online; spuntano musicisti che hanno collaborato con lui che raccontano della sua poca professionalità; i marchi di chitarre fanno sparire i video in cui lui suona i loro strumenti.

L’onda monta: l’accusato prima ignora tutto, poi risponde con un video in cui dice di aver scritto che i suoi arrangiamenti erano «ispirati da» altri e che ha sbagliato a non specificarlo meglio. Ovviamente non basta e Turra viene infine travolto.

Impossibile fermare il flusso, impossibile trovare qualcuno che lo difenda. Risultato: cancellato senza appello. Almeno dalla comunità di chitarristi del web e da YouTube, che è il social di riferimento di quelli considerati più seri. Su Instagram, che invece è più generalista, i followers sono ancora tutti lì ma a venire meno rischia di essere la vera fonte di guadagno di ogni creator: le collaborazioni con i marchi. L’ultimo capitolo della storia è ancora da scrivere: il diretto interessato da alcune settimane non condivide più nulla, ma il suo profilo Instagram è ancora lì.

Il processo

Quello di Turra è solo l’ennesimo caso di processo con condanna secondo la particolare forma di diritto consuetudinario basato sulla prassi, con cui le bolle digitali si autoregolano. La condanna viene dal giudizio dei pari ed è senza appello, il metro è la morale comune di giusto o sbagliato, la moneta di scambio è la fiducia dei follower, la sanzione è una sola e non esiste alcuna commisurazione rispetto ai fatti commessi.

Assente da questo diritto consuetudinario è invece la difesa: dall’accusato ci si aspetta al massimo un video di scuse, che tuttavia mai basta ad evitare la condanna. Quanto all’espiazione, forse Turra ha capito: far calare il silenzio, in attesa che negli indignati subentri la noia e nei disattenti sia facile riaccendere l’interesse.

Turra ha barato, copiando gli arrangiamenti e lucrandoci sopra. Forse potrebbe anche dover risarcire i danni, se qualcuno attivasse in via giudiziale. Così ha anche infranto il codice non scritto dei musicisti, per cui plagiare contenuti altrui è peccato capitale.

Eppure viene da chiedersi, a voler fare l’avvocato del diavolo: quanti dei suoi follower lo seguivano per gli arrangiamenti e quanti per l’estetica dei suoi video? E i marchi che lo sponsorizzavano lo facevano per la sua abilità musicale o perché era un ottimo piazzista di prodotti brandizzati? E ancora, quanto bisogna diventare grandi nella propria bolla, perché si attivi la polizia del web e cerchi gli scheletri nell’armadio? Nell’attesa che il coro di insulti si plachi e l’assemblea web dei giusti si accorga che la condanna è diventata linciaggio.

