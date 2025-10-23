Com’è triste Beatrice Venezi d’autunno: la cultura che resiste in laguna

L’impressione è che al di là dell’assenza di competenze della direttrice d’orchestra l’azione del governo Meloni, e l’indirizzo scelto per le politiche culturali, abbiano generato un tale vuoto di competenze e di visione che non poteva che scatenare una reazione opposta. Anche in una città desertificata, perché come sa bene chi si occupa di politica ogni vuoto è destinato a essere riempito