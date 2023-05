Come ogni anno è tornato il concertone del Primo maggio di Roma, festival musicale che dal 1990 è organizzato in occasione della Festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano dai tre sindacati confederati italiani: Cgil, Cisl e Uil.

Partito alle 14 si protrarrà fino a tardi sera. La diretta come sempre sarà trasmessa su Rai 3, su Rai Radio 2 o in streaming su RaiPlay.

Tra i grandi ritorni di quest’anno Ligabue, assente dal palco di San Giovanni da 17 anni. Tra i nomi più attesi Emma e i reduci dal Festival di Sanremo, da Tananai a Levante. Ecco tutti gli artisti che quest’anno dovranno esibirsi anche sotto la pioggia.

Apertura dalle 14

Iside

Camilla Magli

Wepro

Savana Funk

Leo Gassmann

Dalle 15

Opening Ambra

L’orchestraccia

Ginevra

Serendipity

Ciliari

Uzi Lvke

Hermes

Mille

Etta

Still Charles

Maninni

Premiazione contest 1mnext (circa 16.30)

Tropea

Napoleone

Dalle 17

Giuse The Liza

Paolo Benvegnù

Epoque

Neima Ezza

Bnkr44

Gaia

Rose Villain

Dalle 18

Wayne

Alfa

Aiello

Fulminacci

Il Tre

Baustelle

Dalle 20

Matteo Paolillo

Levante

Ligabue

Ariete

Mr Rain

Aurora

Emma

Lazza

Tananai

Dalle 22

Carl Brave

Francesco Gabbani

Geolier

Coma_Cose

Piero Pelù con Alborosie

Mara Sattei

Johnson Righeira

Rocco Hunt

© Riproduzione riservata