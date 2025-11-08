Contro il dogma della reputazione: per sopravvivere, freghiamocene

true false

Più del caso delle “femministe” indagate per stalking e delle chat in cui alcune di loro erano coinvolte, sono interessanti i temi che attraversano questa vicenda: i complotti contro i nemici funzionano proprio perché siamo tutti affascinati pornograficamente dalla distruzione delle reputazioni. Ma è un meccanismo che alla lunga porta a un’eccessiva prudenza nell’esprimere opinioni complesse