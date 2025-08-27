Le polemiche sul nuovo Piano strategico nazionale per le aree interne (Psnai). Anziché alimentare speranza e fiducia, si insiste sulla difficoltà e sull’impossibilità di fare interventi che possono cambiare in maniera radicale le cose. Abbiamo bisogno di parole nuove, di una fantasia e di invenzioni che sappiano alimentare speranza. Lo Sponz Fest e la forza della “restanza”
Contro la logica dello spopolamento. Il coraggio di resistere e restare
27 agosto 2025 • 20:08Aggiornato, 27 agosto 2025 • 20:15
