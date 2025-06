Quando i politici parlano di «capire bene la gente» torna in mente Roth, che diceva che vivere significa invece «capirla male». E in effetti, chi fa politica e usa quell’espressione non fa riferimento a una comprensione radicale della complessità umana, ma più spesso a una semplificazione calibrata, pratica, vantaggiosa

Philip Roth in Pastorale americana scrisse le famose parole: «Capire bene la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando».

La frase parla del modo in cui ci muoviamo nel mondo: come ciechi che si affidano al tatto, senza guida, senza bastone, inciampando di continuo. Eppure è proprio quel continuo inciampare a renderci vivi, a tenere aperto il contatto con gli altri. La cecità che ci contraddistingue è un fatto, stare immobili oppure no invece è una scelta. Scegliamo dunque di muoverci, ben sapendo di rischiare. Scegliendo di rischiare, però, scegliamo anche di non morire.

Tutto molto bello, finché non si fa politica. Se vivere vuol dire capire male la gente, cosa significa fare politica, che invece oggi (non solo oggi, ma oggi parecchio) pare equivalga alla «capacità di capire bene la gente»? Porti avanti le tue idee ma non raggiungi il consenso necessario, dunque non capisci la gente. Non usi il linguaggio che serve usare, dunque sei distante dalla gente. Hai a cuore certi temi e non altri, dunque non sai cosa vuole la gente.

E chissà come mai fai così. Sei troppo privilegiata, forse. Oppure non lo sei per niente, sei oppressa, ma invidiosa. Oppure non sei né privilegiata, né oppressa, né invidiosa, ma sei comunque un tipo strano. Hai una visione del mondo da perditempo, e chissà perché ce l’hai, che te ne fai. Forse sei caduta dal seggiolone da piccola. Fatto sta che non capisci la gente. Di conseguenza non trovi il tono giusto. Sei uno strumento scordato. Non hai le priorità corrette. Non crei intorno a te l’approvazione. Non sei un evento politico con caratteristiche di mercato.

Capire e convincere

Ma cosa significa davvero «capire bene la gente», nel senso della politica di oggi? Forse Philip Roth era strano a sua volta, e con la frase di Pastorale americana ha detto una falsità? Perché è chiaro che se la priorità della politica è capire bene la gente, e Roth dice invece che capirla male significa sapere di essere vivi, ne consegue che fare politica significa forse essere morti. E questo chiaramente non ha senso, come possiamo mai dire che essere bravi in politica equivalga a essere morti, o Roth faceva confusione, oppure era un privilegiato invidioso strano (tutte e tre le cose). Oppure…

Oppure quando in politica si parla di «capire bene la gente» non si fa sempre riferimento a una comprensione radicale della complessità umana, ma più spesso a una semplificazione calibrata, pratica, vantaggiosa. Una riduzione della “gente” a quel che si vuol far passare come tale. E la “gente”, talvolta, sembra lasciarsi ridurre: assume le caratteristiche richieste, diventa più manipolabile.

Capire la gente, ma in realtà si intende: «Convincere questa gente, non quella; includere questa ed escludere il nemico, la minaccia individuata; capire dove tira il vento, far convergere queste persone, trasformarle in gente» (se ripeti molte volte la parola “gente” già la senti trasformarsi). Se tu non capisci la gente, vuol dire che non stai facendo un ragionamento conveniente, strategico per l’oggetto “gente” così come definito in questo momento. Il tuo discorso è distante dalla realtà perché è distante dal frammento di realtà abitato da questa gente in questo momento.

Lo sguardo da fuori

A quel punto scatta l’accusa di astrazione. Sei astratta, non sei connessa alla realtà. Ma siamo sicuri sia astrazione? Spesso si confonde l’astrazione con la giustizia. Un ragionamento che metta al centro la giustizia per forza ha un sapore di astrazione, deve averlo, perché la giustizia ragiona prima di sapere chi ha davanti. La giustizia ragiona dietro un velo. Provate a immaginare se invece di accusare le persone di fare discorsi troppo astratti si dicesse: «Fai discorsi troppo basati sulla giustizia».

La giustizia non è “nella” realtà, talvolta è “contro”. È una forma di pensiero che mette in discussione persino l’identità. Accusarla di essere astratta è come accusare l’acqua di essere liquida. Le accuse di astrazione sono tra le più violente perché colpiscono il pensiero nella sua condizione di possibilità. «Tu non sai niente, perché non vuoi stare dentro». Ma è proprio lo sguardo da fuori (e prima di tutto costruito uscendo da sé stessi) che permette di vedere le linee di fondo, le contraddizioni sistemiche, le alternative.

In fondo, Roth dice che sbagliare è la misura della vita. Ma certa politica (non tutta, per fortuna) non vuole la vita, vuole il controllo. Per questo non può davvero sopportare la giustizia, se non come slogan.

