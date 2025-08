La spirulina è considerata un superfood completo, con effetti positivi per la salute e un basso impatto ambientale. Ed è anche il punto di partenza di un’impresa pugliese che, partita da una missione in Malawi, ha portato alla nascita del più grande impianto europeo per la sua produzione

La spirulina contiene il 65 per cento di proteine, tre volte in più di quelle presenti nella carne e a differenza delle altre proteine vegetali ha tutti gli amminoacidi e sali minerali. Possiede 40 volte in più il ferro degli spinaci, più di 35 volte il betacarotene delle carote, contiene antiossidanti, vitamina A, tutte le vitamine del gruppo B, compresa la vitamina B12.

Rinforza il sistema immunitario, è un ottimo integratore di ferro soprattutto per le donne, integratore per chi è carente di calcio, ottimo anche per chi segue una dieta vegana ed oltretutto è un chelante, ossia ci libera dai metalli pesanti. Nel 2007 la Fao lo ha definito il “cibo del futuro”, per via del suo alto valore nutrizionale e del basso impatto ambientare, infatti, la sua coltivazione permette un risparmio idrico del 98 per cento rispetto agli allevamenti intensivi di animali, il che, pensando che del 70 per cento di acqua presente sul nostro pianeta solo l’1,8 è potabile, non è per nulla trascurabile.

Spesso la spirulina viene associata a un prodotto dimagrante, ma non è così, va precisato che è un alimento che influisce positivamente sul metabolismo, il cui consumo è comunque da raccomandare abbinato a una dieta equilibrata e ad una moderata attività fisica, per far sì che questa associazione di elementi possa concretamente contribuire a una perdita di peso. L’assunzione va fatta in modo costante, quindi tutti i giorni, per periodi lunghi (da 10 giorni a 1-3 mesi). Il momento migliore della giornata per consumare spirulina è durante la colazione, perfetta se mescolata nello yogurt, la dose consigliata è di 2 grammi al giorno.

La spirulina è un’alga “sostenibile” per l’ambiente, visto che ogni chilogrammo prodotto riesce a raccogliere due chilogrammi di anidride carbonica. La spirulina è un superfood eccezionale che unisce ai benefici per la salute dell’uomo il rispetto per l’ambiente in una circolarità valoriale che dovrebbe essere il modello da perseguire nell’industria agroalimentare.

La realtà

Gli effetti benefici della spirulina sono documentati da un’ampia letteratura scientifica, l’unicità delle sue caratteristiche ha catturato l’attenzione di due giovani pugliesi: Raffaele Settanni e Danila Chiapperini, coppia nella vita e successivamente anche nel lavoro, grazie proprio alla scoperta della spirulina. Era il 2008 quando i due erano in missione in Malawi, Settanni si occupava delle acque e Chiapperini della fattibilità di alcuni progetti. In questo contesto Settanni conobbe un prete missionario, che gli parlò degli effetti benefici di questa particolare alga, la spirulina, soprattutto sui bimbi malnutriti. Rientrato in Italia Settanni è stato il primo a credere e a portare in Puglia la spirulina, mollando la certezza del posto fisso ha continuato a credere in quell’intuizione, che gli ha cambiato la vita. Il suo obiettivo era quello di migliorare la dieta alimentare. Nel 2012 nasce “ApuliaKundi” il loro primo impianto di produzione algale grazie a un finanziamento di 25 mila euro a fondo perduto promosso dalla regione Puglia.

Nel 2020 la strada di ApuliaKundi incrocia quella del gruppo Andriani SpA, da questa collaborazione nasce l’apertura del più grande stabilimento in Europa per la produzione di spirulina con sede a Gravina in Puglia. Questo impianto gode di un’economia circolare e ha un impatto pari a zero con l’ambiente circostante. La spirulina di Settanni e Chiapperini la ritroviamo pura in stick e compresse; la spirulina diventa anche un ingrediente per gli snack funzionali e nei due formati di pasta “Felicia”, brand di Andriani: gli spaghetti e i fusilli. Questa partnership ha permesso alla loro spirulina di crescere e di ottenere una maggiore visibilità, conquistando anche gli scaffali dei supermercati di tutta Italia. Il progetto nato tredici anni fa negli anni è cresciuto e si è sviluppato.

La spirulina è il cibo del futuro perché pone uomo e ambiente sullo stesso piano d’importanza. Un superfood che è l’esempio tangibile che esiste un altro approccio verso il cibo.

© Riproduzione riservata