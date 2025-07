«Mio padre, che era ottavo figlio di contadini, mi ha insegnato una cosa: che si ruba solo ciò che si nasconde, e io non ho nulla da nascondere», ha ripetuto Daniela Santanchè davanti alle accuse che da due anni - la notizia dell’iscrizione è della caldissima estate del 2023 - la inseguono e non sembrano darle tregua.

È una frase che la ministra del Turismo, imbullonata alla poltrona nonostante tutti e tutte, ha pronunciato anche in altre occasioni. Come per esempio nel 2011, intervistata da un Luca Telese d’assalto nel suo ufficio: in quell’occasione, il giornalista aveva invaso il suo studio per consegnarle la targa di fedelissima berlusconiana.

Erano gli anni in cui le preoccupazioni del nostro parlamento si concentravano sul decretare o meno la parentela di Ruby Rubacuori, al secolo Karima El Mahroug, con Mubarak. Rievocando quel preciso momento storico, torna in mente la battuta di Roberto Benigni sul palco di Sanremo: «Abbiamo perso tempo a capire se era la nipote di Mubarak, ma bastava fare una cosa semplicissima, andare all’anagrafe in Egitto e vedere se Mubarak di cognome fa Rubacuori».

«Io sono l’emblema di tutto ciò che detestate, lo rappresento plasticamente» è un’altra delle frasi ormai di culto che sono state estrapolate a mo’ di manifesto di orgoglio pitonato dall’intervento contro la mozione di sfiducia (sfangata) della ministra del Turismo, accusata di falso in bilancio, bancarotta fraudolenta e truffa aggravata.

«Sono una donna libera, porto i tacchi da 12 cm, ci tengo al mio fisico, amo vestirmi bene ma non solo, io sono quella del Twiga e del Billionaire, aziende che creano posti di lavoro», dice, «mi fermo qua perché, anche se voi non lo pensate, io sono una signora, non riuscirete mai a farmi diventare come voi, avrò sempre il mio tacco a spillo e il mio sorriso sulle labbra», continua con piglio ciceroniano: probare, delectare, flectere.

Daniela Santanchè, soprannominata affettuosamente da Giuliano Ferrara “La Pitonessa”, è decisa a combattere per ciò in cui crede, ripetendo nel tempo frasi-tormentone che sfodera a più riprese, come quella in cui, per litote, si allontana dall’iperuranico precetto del filosofo greco e dalla sua idea di corpo come prigione dell’anima. Da Platone al pitone, insomma, tra una partita a tennis, un torneo di padel e tanti squat; altro che prigione.

«Guerra persa, non ero mai finito a letto con una di destra», canta Calcutta, cantautore che incarna in modo abbastanza stereotipato diversi punti fermi estetici della sinistra contemporanea, quella che a Santanchè e compagnia piace definire radical chic: abiti lisi, igiene poco curata, sciatteria rivendicata, stile Melandri, gonnellone e sandali – «di cui non ricordo il nome», dice, ma, Daniela, a chi la vuoi dare a bere? Lo sappiamo che parli delle Birkenstock – come racconta intervistata da Francesca Fagnani quando le Belve erano ancora fiere dantesche e non creature circensi del sottobosco mediatico.

«Noi di destra siamo chic», spiega la ministra, sostenendo di essere lei l’arbiter elegantiarum che ha sdoganato la moda audace in parlamento, seducendo con i suoi canti da sirena maculata anche donne di (centro) sinistra come Maria Elena Boschi o Alessandra Moretti, di cui ricordiamo il celebre elogio della femminilità ladylike, lei che va dall’estetista a farsi la ceretta e a coprirsi i capelli bianchi, chiaro simbolo di un passatismo grigio e triste come gli scaffali impolverati di Botteghe Oscure.

Uno stile di vita

Perché Santanchè, che sfilava a Montecitorio con la maglia «Siamo tutte puttane» in difesa del Cavaliere, che dal retro di un taxi a proposito del cambio di nome di Cervinia parlava di concetti chiave come «brand reputation» e «destination», sempre lei che nei primissimi tempi del suo nuovo incarico ministeriale si è distinta per aver dato vita alla campagna marketing “Open to Meraviglia”, con una Venere botticelliana degna dei grembiuli con le stampe goliardiche che vendono nei negozi di souvenir in via del Corso, insomma Daniela, la paladina dell’overtourism e di tutte quelle parole in inglese che vengono sfoggiate per non lasciare spazio ai dubbi sulla sostanza delle cose, non è solo un personaggio della politica italiana. Santanchè è uno stile di vita, un coagulo di simbolismo gaberiano: che cos’è la destra? Ma, soprattutto, cos’è la donna di destra.

Se il completo marrone di Achille Occhetto ha stroncato il Novecento e le sue emanazioni ideologiche per dare spazio alla fine della storia, che nel nostro caso coincide semplicemente con la fine della Prima Repubblica e l’inizio del berlusconismo – la storia, ahimè, è ancora in corso, con buona pace di Fukuyama – il Jungle Dress Versace di Daniela Santanchè indossato nelle migliori occasioni al suo Twiga, roccaforte del santanchismo, è il consolidamento di un progetto culturale che vive nelle borse di lusso, finché non si stacca il manico.

Certo, definirla caduta di stile, quella che ha coinvolto Francesca Pascale e le Hermès finte che le avrebbe regalato la pitonessa, con grande imbarazzo dell’ex first lady di Arcore ormai riconvertita a figura pop moderna e postmoderna, nella sua riabilitazione televisiva recente, è un eufemismo, e proprio chi ha fatto del lusso autentico la sua battaglia si ritrova con una patata bollente tarocca tra le mani.

Come scriveva Shakespeare, «forse che quella che chiamiamo rosa cesserebbe d'avere il suo profumo se la chiamassimo con altro nome», allo stesso modo, è meno Hermès di una vera Hermès la sua versione perfettamente contraffatta regalata dalla ministra in segno di affetto? Se, come pare essere il caso per la turbo-sciura di Cuneo che sogna l’aeroporto a Cortina, tutto il valore lo si fa coincidere col piano simbolico della realtà, tra firme, brand, reputation e destination, allora forse la risposta è sì.

Daniela, che con Flavio Briatore entrò in società nel Billionaire, simulacro della vita non dolce, ma dolcissima, stucchevole (ora venduta al più santanchè degli eredi Del Vecchio, cioè il rampante Leonardo), potremmo dire, quella degli sciabolatori di bottiglie costose, privé con benefit, serate a Porto Cervo piene di Very Important People che hanno tutte tantissime Very Important Things da fare nei locali dentro cui vengono paparazzate – splendido l’archivio involontariamente cafonal di Marella Giovannelli, che compare anche nel documentario di Erik Gandini Videocracy.

Daniela che lancia i suoi format su Instagram, piattaforma a lei cara, con hashtag come «LaSantaInCucina», dove ci mostra tutte le sue attività da donna del focolare, oltre che di quella fiamma che ancora fa discutere – insieme a La Russa, fa da avamposto milanese meloniano – intenta a imbandire cene gattopardesche nella sua reggia bucolica a un passo da Corso Vercelli, decorazioni natalizie degne di Harrods, fiumi di foto con il figlio Lorenzo e con il compagno Dimitri Kunz – sono finiti gli anni con Sallusti, quando erano i Ferragnez della destra italiana – e la cagnolina Kelly, chiamata come un modello di borsa Hermès, coincidenza infausta o profezia autoavverante.

Insomma, la signora del lusso che litiga con tutti, Vauro, Scanzi, Lucarelli, pure Domani, e che vanta una grande imitazione fatta da Paola Cortellesi, di fronte a una classe di bambini, per un programma Rai in cui si parla di sogni e di futuro, Alla lavagna, non si nasconde dietro a un dito ingioiellato e dichiara apertamente il suo credo: «I soldi servono a essere liberi, chi paga comanda». È così che si riporta su un livello materiale un discorso che invece voleva volteggiare tra le nuvole della fantasia: di nuovo, Platone non ci piace, il pitone sta con i piedi, o meglio con le scarpe, per terra.

Poveri comunisti

«Voi non volete combattere la povertà, voi volete combattere la ricchezza, è questo il vostro tema», dice, mentre qualche settimana fa dall’aula qualcuno le ricorda le famiglie dei suoi cassintegrati. Il suo sibilo fa tanto rivisitazione attuale del più celebre «siete ancora, come sempre, dei poveri comunisti», quella modalità retorica secondo cui chi critica la ricchezza, e di conseguenza la distribuzione iniqua che la caratterizza, lo sta facendo per malevolenza, dispetto, astio, mai per giustizia o senso della collettività, cose per gente che indossa gonnelloni e sandali tedeschi, al massimo, roba da festa dell’Unità e poca cura del sé.

Del resto, come si dice dalle mie parti, l’invidia mangia gli occhi, e la pitonessa si arrocca ben volentieri sul tacco, la sua personalissima torre d’avorio a spillo. La sinistra che odia e che non comprende il valore di un gin tonic al Twiga – «Altro che Papeete, Twiga!», diceva beffarda in una storia Instagram ai tempi in cui si scornava con Salvini – è la sinistra che, secondo la logica santanchiana, preferisce togliere a lei un lusso piuttosto che dare qualcosa a chi ne ha bisogno, logica ferrea che fa il paio con altri feticci retorici del calibro di «Ospitateli a casa vostra».

Del resto, non è mica smantellando lo stato sociale, la sanità pubblica, l’istruzione e tutto ciò che di positivo avevamo ereditato dal compianto Novecento che il governo di cui è ministra la nostra pitonessa sta «combattendo la povertà», espressione oscena sdoganata dal grido di esultanza di Luigi Di Maio.

La classe non sarà acqua, ma sicuramente è capacità di non ridurre una questione fondamentale, quella delle disuguaglianze e della redistribuzione della ricchezza, a un binomio triviale, ricchi contro poveri, Billionaire contro Capalbio, Birkenstock contro Kelly, gonnelloni contro gonnelline.

È questo vizio, semmai, se proprio volessimo prendere in prestito una delle tante frasi simbolo della pitonessa, ciò che andrebbe bollato come l’emblema di tutto ciò che detestiamo. Ma intanto lei è sempre lì a fare la ministra, e noi facciamo fatica a prendere due lettini e ombrellone a meno di 80 euro. Chi ha vinto?

© Riproduzione riservata