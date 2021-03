Il 2021 è l’anno di Dante Alighieri e in vista del 25 marzo, il Dantedì, la giornata dedicata al Sommo Poeta in cui ricorrono i 700 anni dalla sua morte, Con i Bambini, Impresa sociale costituita per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha lanciato il contest “Io come Dante”, invitando gli adolescenti di tutta Italia a raccontare la loro “Selva oscura”, intesa come simbolo di smarrimento e momento di confusione che prima o poi tutti incontriamo nella vita. Il racconto degli adolescenti è arrivato tramite un testo scritto, un video o un podcast.

© Riproduzione riservata