Il racconto/7

"Dante parla di Selva oscura per due motivi: per il Sommo poeta la selva è il peccato in cui ogni uomo del Medioevo è sprofondato ma anche quello in cui lui stesso è caduto dopo la morte della sua amata Beatrice. La Divina Commedia non è altro che il processo di espiazione di Dante dal peccato. Tutti, come lui, ci siamo smarriti o ci smarriremo nella Selva. Ma riusciremo a uscirne: io stesso ci sono riuscito quando mio padre è stato ricoverato per Covid, ma grazie a chi mi è stato accanto sono riuscito a ritrovare la retta via". Il racconto di Francesco, 13 anni