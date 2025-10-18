Cultura

«Delicata come la morte», Cattelan allo specchio nel libro “Beware of Yourself”

Maria Tornielli
18 ottobre 2025 • 19:21Aggiornato, 18 ottobre 2025 • 19:21

I corpi degli animali, il dialogo costante con la religione, i sudari di marmo, l’autoritratto sul patibolo: l’interrogativo sulla fine della vita è un filo rosso continuo e contraddittorio

«Il mio sogno preferito è da sempre quello in cui vado al mio funerale», scrive a un certo punto Maurizio Cattelan in Beware of Yourself. Forse non è allora così lugubre l’associazione mentale che l’artista ha fatto martedì 14 ottobre nel presentare ai giornalisti il volume edito da Pirelli HangarBicocca e da Marsilio Arte: «Chissà se questo è un parto o un funerale».  Quando gli si chiede se pensi spesso alla morte risponde di no. La raccolta di conversazioni, interviste, testi editati da Rober

Giornalista, è laureata in Antichità classiche e orientali. Ha frequentato la scuola di giornalismo Walter Tobagi di Milano