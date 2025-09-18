Dentro la scatola azzurra. Memorie da Amores Perros

true false

In questa scatola azzurra vecchia e polverosa c’è una pila disordinata di fotografie. Non le guardo da venticinque anni. Ho pensato che potessero aiutarmi a ricordare per scrivere queste righe con maggiore chiarezza. Se state per leggere questo testo, sappiate che le cose non sono andate esattamente così. Il mio cervello, ora delle dimensioni di un’ostrica, riesce a fatica a organizzare quel mosaico di momenti. È come se provassi un “guacamole di sensazioni”, e invece di scrivere preferirei cant