Di parte, ma per tutti: cinquant’anni di Radio Pop

Il piccolo miracolo della realtà milanese è stato quello di essere insieme organo di informazione indipendente, ma anche uno spazio di cultura di comunità. Che è nata mettendo insieme l’arco delle diverse anime della sinistra. Rivolgendosi però non “ai compagni”, ma ai cittadini
Difficile, o impossibile, trovare un altro caso simile in Italia. Da 50 anni a Milano c’è Radio Popolare, organo di informazione indipendente ma anche di una sorta di cultura di comunità. Vive sfidando le leggi di mercato, con oltre 16mila persone che versano ogni anno un “abbonamento” di almeno 90 euro, come se fosse necessario pagare per ascoltare, come un’antica radio via cavo. Nel 1999 un’iniziativa di Radio Popolare portò migliaia di persone di sera al Parco Nord a formare con le torce la