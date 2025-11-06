Fintanto che il tuo senso dell’umorismo tiene, sei in parte immune dal fanatismo

Noi donne abbiamo vantaggi biologici e sociali innegabili: sempre nuovi prodotti per la skincare coreana e il sesto senso, il tipico sesto senso femminile, il senso di colpa. Senza contare la possibilità di saltare sulle scialuppe di salvataggio prima dei bambini perché “prima le donne” e poi i bambini. «Scendi piccolo moccioso, quello è il mio posto. Prima le donne!»