Come paese democratico, gli Stati Uniti sono sempre stati un modello per la maggior parte dei paesi nel mondo. Credo che questo evento farà sì che tutti ripenseranno al significato di “sistema democratico”. Quale sistema è davvero il più equo? Quale il più progredito? Se il sistema politico americano può essere definito democratico, allora come si spiega il comportamento dei sostenitori di Trump che attaccano il palazzo del Congresso? In quali circostanze le regole del gioco della democrazia sono davvero efficaci? E a quali condizioni possono essere modificate? Durante la campagna elettorale americana i cittadini vengono a contatto con ogni tipo di informazione proveniente da media e canali di diverso orientamento, ma la forza e la capacità di giudizio personali hanno sempre un limite. Pertanto, quale tipo di sistema consente a ogni individuo di crearsi un’opinione e una conoscenza del mondo sana? Questo porta al problema dell’organizzazione dei sistemi.

In Cina in molti si sono appassionati alle elezioni degli Stati Uniti, si sono create fazioni opposte anche in forte contrasto tra loro, gente che poteva considerarsi amica fino al giorno prima è stata capace di togliersi il saluto a causa di un parere discordante sulle elezioni americane. Uno dei motivi per cui i cinesi sono così attenti alle elezioni americane è che sono preoccupati: che tipo di sistema si adatta di più alle esigenze del popolo cinese e che sistema adotterà in futuro la Cina? Il sistema democratico americano e la scelta di un sistema in generale sono diventati per i cinesi un importante riferimento e un tema di confronto su cui riflettere.

Il sistema politico di un paese è un prodotto della storia e della cultura, il suo cambiamento è determinato dall’evoluzione del tempo. La cultura e la storia politica della Cina sono differenti da quelle dei paesi occidentali e ancor più da quelle americane. Tuttavia, nell’èra attuale della globalizzazione, in cui i sistemi politici di ogni nazione intessono tra loro relazioni politiche ed economiche, rimane una sfida per tutti i paesi affrontare i conflitti reali e formulare regole che permettano di garantire l’adeguatezza e l’efficacia dei propri sistemi.

In tutti i casi le reazioni violente e i comportamenti estremi andrebbero evitati il più possibile, ma se tali atti si verificano allora è ancora più importante analizzare e studiare approfonditamente le ragioni che li hanno causati. L’umanità sta affrontando drammatici cambiamenti epocali, forse per ogni persona che vive in un qualsiasi paese del mondo ripensare alle cause dei disastri del 2020 è la cosa più importante, ma per gli americani le elezioni e i loro risultati potrebbero rivelarsi un’opportunità storica per riflettere sulla cultura democratica americana.

Lu Peng è un critico d’arte e storico

© Riproduzione riservata