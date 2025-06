Nel nostro paese non ci sono norme specifiche che proteggano dalle molestie chi lavora nel settore. Erika Lust, pioniera del porno etico: «Abbiamo un contratto, ma il consenso va molto più in profondità»

Nelle ultime settimane, il programma Le Iene ha mandato in onda su Italia 1 una serie di servizi su Rocco Siffredi, accusato di abusi e violenze da alcune attrici porno che hanno lavorato con lui. L’inchiesta, tuttora in corso e portata avanti dalla giornalista Roberta Rei, raccoglie testimonianze di donne che raccontano di aver subito pressioni e vere e proprie violenze da parte del famoso pornoattore, produttore e regista pornografico dentro e fuori dai set dove lavoravano, in Italia e all’estero.

Siffredi, che ha smentito le accuse e si dichiara innocente, nei video viene accusato di non aver rispettato i limiti concordati prima di girare le scene, ignorando il consenso delle persone coinvolte e facendo pressioni per ottenere prestazioni tramite forme di ricatto, violenze verbali e fisiche. L’inchiesta sta venendo molto discussa perché tocca il tema del consenso sessuale, ma anche quello delle molestie sul lavoro, oltre a collocarsi in un settore professionale che in Italia è scarsamente regolamentato.

I problemi sul set

«È una questione ampia. Questi abusi non avvengono solo nell’industria pornografica», dice Sofia Bellucci, attrice professionista del porno che ha raccontato a Le Iene di aver ricevuto delle richieste sessuali inappropriate da parte di Siffredi durante un incontro conoscitivo. «Può succedere a qualsiasi tipo di attrice di ricevere molestie e pressioni da un grande produttore, ma anche a una segretaria con un imprenditore che abusa del suo potere. Solo che nel porno c’è l’idea che, se sei lì, devi accettare tutto perché te la sei andata a cercare». Secondo Bellucci, la pornografia non viene considerata un lavoro, un lavoro «dove il consenso dovrebbe essere centrale».

«Solitamente», spiega l’attrice, «gli attori firmano dei contratti con cui cedono i diritti della loro immagine per determinate scene da pubblicare su certi canali dietro un certo compenso». Alcune produzioni seguono la prassi di specificare preventivamente le prestazioni richieste, i nomi degli attori coinvolti e la durata della ripresa. A volte prevedono anche un “video consenso” in cui l’attore, una volta finito il lavoro, conferma che tutto si è svolto consensualmente.

«È normale che qualcosa possa cambiare nel corso delle riprese», continua Bellucci, «ci possono essere degli imprevisti, ad esempio se il divano dove si gira è troppo duro e si decide di cambiare posizione, ma solitamente si cerca di rispettare le linee generali».

Il problema nasce quando vengono chieste prestazioni non concordate o quando, magari per disagio fisico o psicologico, l’attore ritira il consenso a una certa prestazione. «Puoi dire di no, ma non sai se ti pagheranno, se parleranno male di te o ti chiederanno un risarcimento», dice Bellucci, «Il livello di attenzione al consenso è lasciato al modus operandi delle diverse produzioni, anche in base al Paese dove ci si trova».

Come spiega Silvia Rodeschini, Professoressa Associata in Scienze Politiche presso l’università di Firenze, «Gli attori devono basarsi sulle norme del paese dove ha sede la produzione o la piattaforma con cui lavorano e, dopo gli anni Ottanta e Novanta, quasi tutte le produzioni porno italiane hanno spostato la sede all’estero, specie a Budapest o in paesi dell’est dell’Europa con normative molto permissive».

La legislazione sulla pornografia è molto variabile e frammentata nei paesi europei. «La Francia, per esempio, regolamenta il modo in cui una persona può essere messa sotto contratto per realizzare una scena pornografica», spiega Rodeschini, «ma l’Unione europea è lontana dal prevedere una disciplina unificata, ha cominciato a muoversi solo su questioni legate alla distribuzione e alla tutela dei minori».

Vuoto normativo

Un discorso simile vale anche per l’ordinamento italiano che non considera illecita la pornografia in sé, ma la limita con norme penali stringenti a tutela dei minori e della moralità pubblica per quanto riguarda la pubblicità di materiale pornografico. Permane, però, un vuoto normativo sul piano dei rapporti di lavoro nell’industria pornografica.

«È un campo dove si naviga a vista», spiega l’avvocato Vincenzo Scaglione, «Il legislatore si è interessato ai lavoratori nel porno solo nel 2006 con l’introduzione della cosiddetta porn tax, la tassa sul porno». Dunque chi lavora nel porno in Italia non ha tutele specifiche. I produttori, in base alla legge sul diritto d’autore, richiedono la liberatoria per tutelarsi nel caso in cui l’attore si tiri indietro e la revochi.

«Potrebbero chiedere un risarcimento del danno sul piano civilistico, ma non si può obbligare nessuno a compiere o subire atti sessuali senza consenso, altrimenti stiamo parlando di violenza sessuale con tutele apposite nel diritto penale», spiega l’avvocato Scaglione. Anche se è il produttore a non rispettare gli accordi, i performer potrebbero avere diritto al risarcimento del danno in quanto tutela tipica prevista per ogni soggetto in caso di contratto, scritto o meno, ma starà al giudice valutarlo, in assenza di una base giuridica su cui poter ancorare delle previsioni normative.

Secondo Sofia Bellucci, per tutelarsi ai performer non resta che affidarsi al passaparola su produzioni o attori affidabili oppure lavorare in autonomia tramite le piattaforme online. Per l’attrice, però, il problema degli abusi e dello scarso rispetto del consenso è soprattutto culturale, «frutto di una società patriarcale».

Pornografia etica

Del rapporto tra pornografia e rappresentazione oggettificante e violenta dei corpi e della sessualità femminile si discute da decenni e, a partire dagli anni Ottanta, è nato un movimento di impronta femminista per creare un’alternativa al porno mainstream. La cosiddetta pornografia etica, solitamente indipendente, si impegna a mettere al centro l’autodeterminazione, l’esplorazione della sessualità oltre gli stereotipi, il consenso, e la tutela dei diritti degli attori.

Erika Lust (pseudonimo di Erika Hallqvist), regista di pornografia etica e femminista con una casa di produzione a Barcellona e una piattaforma a pagamento da più di 60mila iscritti, sostiene che l’attenzione al consenso influisca sulla qualità del risultato. «Le fantasie possono essere delicate o selvagge, giocose o intense, ma quando vengono plasmate con cura e scelta, diventano qualcosa di più ricco e appagante», spiega Lust che ha stilato con gli attori una “Carta dei diritti”.

Questa include il diritto a informazioni complete prima di iniziare, il diritto di stabilire limiti e a interrompere il lavoro in qualsiasi momento. «Abbiamo un contratto che copre tutti i dettagli formali, ma il consenso va molto più in profondità», spiega Lust, «Prima delle riprese, con gli attori analizziamo il copione, discutiamo della scena, del tono emotivo, dei movimenti. Se poi qualcuno vuole fermarsi lo ascoltiamo. Sanno che verranno comunque pagati per il lavoro svolto e che li consideriamo partner nella creazione, non solo artisti che consegnano un prodotto».

Sui set di Lust c’è sempre anche un intimacy coordinator per facilitare la comunicazione: «Crea un processo più strutturato ma flessibile, in cui tutti sanno cosa sta succedendo e si sentono liberi di parlare se qualcosa deve cambiare». Secondo Lust, il suo pubblico apprezza la differenza tra una fantasia sessuale consensuale e una dove i corpi femminili vengono aggrediti o privati di libertà: «Questo dà la possibilità alle donne, e in realtà a tutti, di vedersi riflessi in storie che appaiono autentiche e stimolanti».

© Riproduzione riservata