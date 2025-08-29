Sono a pagina trenta su trecento di Fine di una storia e mi sembra di aver già letto tre romanzi completi. Mentre la prima giornata di campionati ci mette di fronte a un dilemma irrisolvibile: quale è la vera Inter? Torna la rubrica di cenette sentimentali e settimanali con i lettori vecchi e nuovi
Un’estate di viaggi a zig-zag: viva la prosa onesta di Greene
29 agosto 2025 • 18:26
