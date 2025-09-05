Una volta i venditori di cocomeri ti facevano provare un pezzettino del frutto prima dell’acquisto. Basta un assaggio del romanzo (appena uscito) di Fabrizio Sinisi per dire: «Questo è scrivere alla grande». Torna la rubrica di cenette sentimentali e settimanali con i lettori vecchi e nuovi

Domenica scorsa

Posta arretrata. Scrive Silvano Calzini: «A proposito dell’antipatia di alcune star anni Sessanta, su Callas e Fallaci non saprei, ma su Helenio Herrera credo valga la pena tenere conto della definizione che di lui diede il mai abbastanza compianto Tommaso Labranca: “Era argentino, poi ha vissuto ovunque, parlava tre lingue e un po’ d’arabo e si esprimeva in un gergo che mescolava tutti gli idiomi, praticava yoga e aveva già in sé quella sofisticatezza da radical design dei primi Settanta”».

Conclude Calzini: «Su simpatia e antipatia resta scolpita nel marmo la battuta cult di un bellissimo film: “Le galere sono piene di gente simpatica”. Propongo un quiz: da quale film è tratta?».

Caro Silvano, risponde l’autore della battuta in persona, Ettore Scola: «In Io la conoscevo bene Turi Ferro interroga la Sandrelli. Lei giustifica un amico ladro lodandone la simpatia e lui le rivela una verità assoluta: “Le galere sono piene di gente simpatica”».

Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli è un grande film. Il Corriere all’epoca, 1965, lo stroncò accusando Stefania Sandrelli (la più grande attrice italiana, altro che Monica Vitti) di non avere «retroterra culturale» (sembra quasi un commento stile sito Phica.eu).

Oltre a Io la conoscevo bene, Scola sceneggiò anche Il sorpasso. Erano comunisti, esercitarono una ferrea egemonia culturale, ma scrivevano e giravano film bellissimi.

La grande bellezza di Io la conoscevo bene sta anche nella superba colonna sonora: Mina (Eclisse twist e E se domani); Peppino di Capri (Roberta); Sergio Endrigo (Mani bucate); Gilbert Bécaud (More) e Ornella Vanoni (Abbracciami forte).

Le canzoni sono l’anima dei film (e anche di noi tutti).

Un quiz a mia volta: il personaggio dello scrittore, interpretato nel film da Joachim Fuchsberger, era ispirato, secondo lei, ad Alberto Moravia?

P.S. Helenio Herrera è il fratello calcistico del Melquíades di García Márquez.

Martedì

Ogni volta è una piccola festa ricevere la newsletter della casa editrice Olschki, un catalogo fatto della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Tra le prossime uscite c’è Il viaggio degli agrumi in Italia di Paola Fanucci e Alberto Tintori che lo presentano così: «Vi siete mai chiesti perché il profumo dei fiori d’arancio e il sapore delle scorze di limone vi facciano venire in mente un ricordo o il volto di una persona?». La risposta è perché: «Nella vita di ognuno gli agrumi hanno impresso una traccia silenziosa ma indelebile... Potrete non accorgervene, ma in questi istanti si racchiude la memoria di una vita».

Proust in formato spremuta! Evviva Daniele Olschki e la sua antica casa editrice.

Mercoledì

Requisitoria di Vincenzo Mazziotti contro il Martini di Arrigo Cipriani.

Primo capo d’accusa: «Seguo con attenzione le sue dichiarazioni d’amore sulla “pallottola d’argento”. Nonostante non abbia genio letterario appartengo alla congrega dei Martiniani e, ça va sans dire, ho la mia ricetta. Quella di Cipriani proprio non va. Sono stato nel suo locale e ho potuto constatare la sua abilità di commerciante levantino, praticamente riesce a far mangiare ai capitati quello che vuole lui, bravo. Non mi sono lasciato suggestionare dal fantasma di Hemingway, non mi capita neppure quando sono a Sant’Ivo alla Sapienza di sentire Lui e quindi ho potuto conservare il mio disincanto vesuviano (accà nisciuno è fess)».

Secondo capo d’accusa: «Un Martini servito nel bicchiere che propongono all’Harry’s non è un Martini. Mi scusi, ma lei ha presente la sensualità di una mano femminile quando tiene quell’opera d’arte della coppetta a V? E dove mettiamo tutto il cerimoniale del lavaggio del ghiaccio con il Noilly Prat e poi il gin che scende nel mixer per essere mescolato con un lungo bar spoon. Sinceramente, quando sono assorto in questa operazione (spesso) mi sento come un prete sull’altare!».

Terzo capo d’accusa: «Il Gordon’s non è più quello di una volta, lo hanno ridotto di gradazione per pagare meno tasse e quando si beve non ti scuote più la carne. Il commerciante di Venezia lo usa perché costa meno degli altri gin, così come il suo modo di preparare il drink porta via meno tempo. Facciamo così: beviamoci il nostro Martini alla nostra maniera e lasciamo stare Hemingway lì dove deve stare, tra le pagine scritte. Con vera stima».

Il Gordon’s non è più quello di una volta potrebbe essere il titolo di un romanzo di Graham Greene, o le sue ultime parole.

Mi creda, Ernest abita ancora lì. Ogni volta che metto piede all’Harry’s risento i dialoghi di Di là dal fiume e tra gli alberi.

«Ti conosco da un’eternità, colonnello. O forse pare soltanto a me che sia un’eternità» gli disse il chirurgo.

«È un’eternità» disse il colonnello. «Sembriamo scrittori di canzonette» disse il chirurgo.

Hemingway non è il Gordon’s, non ha perso la sua gradazione.

Giovedì

Scrive Vincenzo Lupia da Sersale (Catanzaro): «Immagini la scena: sono seduto sotto un alberello a prendere un caffè. Sono passate alcune persone e mi hanno visto ridere da solo come un deficiente. Stavo solo, in realtà, finendo di leggere il suo pezzo di oggi sulla Stampa. Le perle di Ozzy e quella su (hor)Rohrwacher sono clamorose. La mia condivisa fede nerazzurra mi fa, ahimè, sottoscrivere le sue parole».

Riscrive Vincenzo Lupia: «Oddio! Che figuraccia. Ovviamente stavo leggendo Domani, ma avevo appena finito La Stampa. Mi perdoni, è l’età».

Lei è un vero tesoro, Vincenzo. Grazie

P.S. Apocalypse now: riuscirà l’Inter a sopravvivere fino a Natale?

Ieri

Una volta i venditori di cocomeri ti facevano assaggiare un tassello prima dell’acquisto. Faccio lo stesso con il romanzo Il prodigio di Fabrizio Sinisi appena uscito da Mondadori.

Primo tassello. La struggente lettera in epigrafe di Galileo Galilei, uno dei più grandi scrittori d’ogni tempo, che racconta la sua afflizione di fronte al cielo che si è diminuito e ristretto: «quel cielo, quel mondo e quello universo che io con mie meravigliose osservazioni e chiare dimostrazioni avevo ampliato per cento e mille volte più del comunemente veduto da’ sapienti di tutti i secoli passati».

Secondo tassello. L’incipit, più che notevole (e un po’ alla Lucio Dalla): «È comparso di notte. Furono in tanti, poi, a vantarsi di averlo visto per primi: netturbini, fornai, atleti insonni, scrittori divorati dall’ansia. Impossibile dire con esattezza chi, fra le tante anime silenziose che si muovono nell’ora purgatoriale fra l’ancora notte e il già mattina, rimase impalato per primo con lo sguardo in alto davanti al prodigio. Il riconoscimento, perlomeno ufficioso, sarebbe andato ad Anna F. (taccio certi cognomi per pudore di cronaca), una sex worker piuttosto nota in città con lo pseudonimo di Eleusina».

Cosa accade di così portentoso nel cielo di questo romanzo?

Terzo tassello. Il protagonista narratore, un prete mondanamente super accessoriato: «Mi alleno come fosse un esercizio spirituale: l’unico che ancora pratico con metodo e convinzione – tapis, squat, lat machine, panca inclinata, curl, è questo il mio rosario, una ripetizione dietro l’altra. Il mio momento preferito è il plank: a quattro zampe con il corpo a ponte, mi puntello coi gomiti e il dorso dei piedi, vado avanti a tenute di un minuto l’una al termine delle quali è bello crollare con un latrato di petto che almeno fino a domani non potrò più permettermi. Nelle mie giornate, lunghissime rincorse da una conferenza sul Paradiso di Dante a un’assemblea episcopale, dal funerale di un parrocchiano a un’aula universitaria, dagli studi di Canale 5 per una registrazione di “Eccoci al punto” a un appuntamento con un assessore, sempre in preda ai miei astratti furori mondani, la palestra è l’unico vero momento di meditazione, la mia».

Questo è scrivere alla grande.

Habemus capolavoro? Fatemi finire tutto il cocomero prima di rispondervi. Però mi ha fatto un’ottima impressione questo romanzo che guarda in alto (e contemporaneamente pure in basso), questo romanzo dall’accento cosmologico (galileiano) che sta su tutt’altro pianeta rispetto alle storie di tinello «con l’uso di mia cugina» (citazione Carabba-Carosone) oggi prodotte dalla diminuita e ristretta romanzeria nazionale.

