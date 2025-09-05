Una volta i venditori di cocomeri ti facevano provare un pezzettino del frutto prima dell’acquisto. Basta un assaggio del romanzo (appena uscito) di Fabrizio Sinisi per dire: «Questo è scrivere alla grande». Torna la rubrica di cenette sentimentali e settimanali con i lettori vecchi e nuovi
Habemus capolavoro? Sarebbe “un prodigio”
05 settembre 2025 • 19:39
Una volta i venditori di cocomeri ti facevano provare un pezzettino del frutto prima dell’acquisto. Basta un assaggio del romanzo (appena uscito) di Fabrizio Sinisi per dire: «Questo è scrivere alla grande». Torna la rubrica di cenette sentimentali e settimanali con i lettori vecchi e nuovi