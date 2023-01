È morta Gina Lollobrigida, tra le più importanti attrici italiane, diretta, fra gli altri, da registi come Luigi Comencini e Mario Monicelli. Aveva 95 anni, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927. Era stata dimessa lo scorso settembre dalla clinica dove era stata ricoverata a causa di una frattura del femore dopo una caduta. La notizia è stata confermata con una nota dai familiari: «La Bersagliera ci ha lasciato. Profondamente addolorati ne danno il triste annuncio il figlio Milko e suo nipote Dimitri. La famiglia chiede, in questo momento di grande dolore, da parte dei media il massimo rispetto. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito».

In carriera si era aggiudicata sette David di Donatello: la sua fama era legata al nuovo cinema italiano del neorealismo. Tra i suoi film più noti Pane, amore e fantasia diretto da Luigi Comencini con Vittorio De Sica. Aveva una sua stella sulla Hollywood walk of fame. «Con te se ne va l’ultima diva», ha scritto il regista Giulio Base su Twitter.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha scritto: «Addio ad una diva del grande schermo, protagonista di oltre mezzo secolo di storia del cinema italiano». La sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha scritto che il ministero «istituirà un premio alla sua memoria».

A settembre era stata candidata a Latina al collegio uninominale del Senato, e in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale, per la lista "Italia sovrana e popolare" che riuniva alcuni partiti della sinistra radicale.

La storia

Nata a Subiaco il 4 luglio 1927, ha esordito nel cinema a vent’anni con il film Follie per l’opera. Insieme a Sophia Loren, e a poche altre, è diventata l’icona più rappresentativa del cinema italiano, riconosciuta come tale in tutto il mondo. Ha interpretato la fata dai capelli turchini nel Pinocchio di Luigi Comencini, straordinario successo televisivo.

Tra i suoi film più noti:

Altri tempi (1951);

Fanfan La Tulipe (1952);

La provinciale (1953);

Pane, amore e fantasia (1953);

La romana (1954);

Il tesoro dell'Africa (1954);

La donna più bella del mondo (1955);

Trapezio (1956);

Notre-Dame de Paris (1957);

Torna a settembre (1961);

Venere imperiale (1962);

Le bambole (1965);

Un bellissimo novembre (1969);

Peccato mortale (1972);

Un ospite gradito... per mia moglie (1972);

XXL (1997).

