È morto nella sua casa in New Jersey, negli Stati Uniti, il pianista e compositore Angelo Badalamenti, reso celebre dalle colonne sonore per il cinema. La notizia è stata data da Hollywood Reporter e confermata da una nipote. Aveva 85 anni. Era molto amato da David Lynch, per il quale aveva composto la colonna sonora di Twin Peaks e Mulholland Drive.

Ma aveva collaborato anche con David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney, Nina Simone, Julee Cruise, Dolores O'Riordan, Anthrax, Dokken ed Eli Roth.

Dal cinema ai videogiochi

Nato a Brooklyn in una famiglia di origine italiana, il padre – che era originario di Cinisi, in Sicilia – gestiva un mercato del pesce. Ha iniziato a suonare il pianoforte sin da bambino. Nel 1986 diede lezioni di canto a Isabella Rossellini per la canzone Blue Velvet nell’omonimo film di Lynch. Ed è così che è iniziata la collaborazione con il regista americano.

Nel 1992 ha composto i temi musicali per le olimpiadi di Barcellona. Nel 2005 la colonna sonora di Fahrenheit (Indigo prophecy), un videogioco sviluppato da Quantic Dream. Grazie alla colonna sonora di Twin Peaks ha vinto un Grammy award per la migliore performance strumentale pop.

