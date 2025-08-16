Ci sono gli investimenti nell’economia arcobaleno, sì. Ma se il paese è così aperto a livello di rispetto delle espressioni di identità di genere e orientamenti è per profonde ragioni culturali, che dipendono dalla spiritualità taoista e dall’idea di libertà non definita da limiti negativi
Economia, spiritualità e cultura, perché la Thailandia è arcobaleno
16 agosto 2025 • 17:00
Ci sono gli investimenti nell’economia arcobaleno, sì. Ma se il paese è così aperto a livello di rispetto delle espressioni di identità di genere e orientamenti è per profonde ragioni culturali, che dipendono dalla spiritualità taoista e dall’idea di libertà non definita da limiti negativi