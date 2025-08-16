Ci sono gli investimenti nell’economia arcobaleno, sì. Ma se il paese è così aperto a livello di rispetto delle espressioni di identità di genere e orientamenti è per profonde ragioni culturali, che dipendono dalla spiritualità taoista e dall’idea di libertà non definita da limiti negativi

La chiamano economia arcobaleno, e vale miliardi: 4.700 miliardi di dollari l’anno secondo Lgbt Capital, società Uk focalizzata sui consumatori Lgbtq come settore d’investimento e sulle opportunità di business generate dall’inclusione Lgbtq mondiale. E nessuno sta investendo sul pink dollar – il potere di spesa di circa 388 milioni di persone Lgbtq nel mondo (fonte Lgbt Capital) – più della Thailandia: paese storicamente Lgbtq-friendly, da quest’anno anche primo del sud est asiatico a riconoscere le unioni omosessuali con la legge sul matrimonio egualitario.

Il Bangkok Pride ha fatturato 138 milioni di dollari, l’obiettivo è farlo diventare World Pride entro il 2030; la Tourism Autority of Thailand promuove il paese come destinazione Lgbtq friendly, visto che (secondo suoi studi) questi viaggiatori possono spendere fino al 40 per cento in più rispetto al turista etero (la maggioranza non ha figli, dunque ha maggiori disponibilità).

It’s the economy, stupid, diceva lo stratega di Bill Clinton nella campagna del ’92 contro Bush: niente conta quanto l’economia – eppure non c’è solo questo dietro il primato della Thailandia. Se questa è la destinazione preferita al mondo per chirurgia per il cambio di sesso, se questo è il paese in cui sono almeno 18 le identità di genere riconosciute nel lessico, dai Kathoey agli Adam alle Cherry (vedi sotto), è per ragioni più profonde.

La spiritualità orientale

Per comprenderlo bisogna parlare con un personaggio come Sandro Calvani, che per storia personale sa inquadrare la Thailandia come pochi: esperto di sviluppo, diritti, criminalità e giustizia, vive in Thailandia da molti anni dopo aver lavorato come alto funzionario delle Nazioni Unite e della Caritas in 135 diverse nazioni, è consigliere per la pianificazione alla Fondazione Mae Fah Luang di Bangkok e docente di Humanitarian Issues in International Politics alla Webster University Thailand. La persona cui chiedere perché la Thailandia sia un paradiso del rispetto delle identità sessuali.

«Per due ragioni: una è il cuore della diversità dell’Oriente, l’altra l’impatto moderno di quella profonda spiritualità», non ha dubbi Calvani. Secondo cui, come documentano studi di cultura e filosofia orientale, i modi di intendere l’essere umano, la dignità della persona e le relazioni, in Oriente sono originati dal taoismo. «Da questa filosofia, e dalle successive interpretazioni di Buddha e Confucio, è derivato tutto. Il Tao, la Via, è vuoto, assenza di persona umana, “Non Io”. Percorso non regolato da un essere supremo, un concetto invece radicato nella cultura occidentale, a partire dalla Mesopotamia, sua culla: il codice di Hammurabi riporta regole di vita stabilite da Dio.

In Oriente la parte normativa è etica collettiva originata dall’esperienza umana, il che permea il modo di vivere ed educare, l’essere e le sue espressioni–anche il modo di interpretare le preferenze sessuali. Un esempio, il Sikhismo: l’unione tra due persone è quella di due spiriti. Né maschio né femmina né Lgbt: spiriti. Gli orientali crescono in questo contesto, in una profondità spirituale di cui l’osservatore esterno spesso non si accorge».

La seconda ragione è la loro forte esperienza dello star bene insieme come cammino per la felicità. In tutta l’Asia è sentito il concetto di “tranquillità”, attraverso cui trovare felicità collettiva. «L’attenzione di Confucio al governo del bene pubblico era orientata alla scelta di leader che contribuissero alla tranquillità di tutti. Il potere violento mette in pericolo la possibile felicità. In Oriente la tranquillità è pervasiva, come l’aria: entri in una stanza e ti aspetti che l’ambiente sia tranquillo. C’è attenzione per Feng Shui, natura, per tutto. Compresa l’espressione dell’identità sessuale: in oriente vuoi essere chi sei, non imporre agli altri di essere come te».

L’unicità thai

In paesi vicini alla Thailandia – il Laos, il Vietnam – non si riscontra però la stessa libertà. Succede perché, spiega Calvani, la Thailandia è l’unico paese del sud-est asiatico, e unico in via di sviluppo, a non aver avuto alcun periodo importante di colonizzazione. Nei paesi colonizzati entrano modi di educare e organizzare la società, nelle scuole si insegnano regole che restano. «In Thailandia no: nel bene e nel male, è rimasta per migliaia di anni nella sua cultura senza essere esposta ad altri modi di pensare».

Il che la rende per noi complessa da capire. In Occidente la questione dell’identità sessuale è politica, ci sembra scontata l’equazione paese democratico = paese Lgbt-friendly. La Thailandia lo mette in discussione: non è certo il paese più democratico del mondo, ha conosciuto derive autoritarie, eppure è il più accogliente col mondo Lgbt.

«Nelle teologie monoteiste – Torah, Corano, Antico e Nuovo Testamento – un Dio crea l’uomo e la donna; c’è il peccato originale», sottolinea Sandro Calvani: «La questione del sesso è alla base del pensiero su cui si è sviluppato l’Occidente, anche di come pensiamo i diritti umani. L’articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani è chiarissimo sul genere: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. I primi dieci paesi al mondo per rispetto verso l’espressione dell’identità sessuale sono occidentali (fatta eccezione per Australia e Nuova Zelanda che sono in Oriente, ma di cultura occidentale). A ovest col cammino dei diritti umani è diventato sentire comune il rispetto di tutte le identità sessuali, in Oriente non essendoci persecuzioni in base all’identità sessuale ci sono anche meno leggi a protezione di questi diritti».

La felicità degli altri

Non solo, prosegue: la norma morale insegnata in Occidente è: “la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri”. Limite negativo, che non costruisce responsabilità. «Nelle scuole orientali invece i bambini già alla primaria sono abituati a tenere puliti pavimenti e tavoli. Gli si insegna che pulire fa star bene: permette a tutti di essere più felici, dunque aumenta la felicità personale. Il senso è: la mia libertà è anche essere responsabile degli altri perché questo permette la loro libertà. Da questo deriva anche la loro spiritualità, compreso il rispetto degli spiriti: è rispetto di ciò che è stato prima di me e sarà dopo. L’Oriente è un altro pianeta».

In questa società c’è però una forma di esclusione profonda: di tipo economico. La disuguaglianza si gioca su altri piani. «A Bangkok i poveri vivono in mezzo ai ricchi senza aggressività. Non perché non sappiano quanto siano benestanti: tutti i giorni tecnici, operai, addetti alle pulizie, vedono le loro case. Ma questo non genera rabbia - casomai un’attesa: che tu dia qualcosa in cambio, per esempio offrendo lavoro a più persone. È il concetto di “fare merito”: trasferire felicità agli altri».

Queste le identità di genere e gli orientamenti sessuali riconosciute nel lessico thai, oltre a uomo e donna etero, secondo RocketNews24.

Tom: donna che si veste da uomo e ama le donne o le Dee.

Dee: donna cui piacciono le donne virili o i Tom.

Tom Gay: donna cui piacciono donne, Tom e Dee.

Tom Gay King: Tom virile cui piacciono i Tom.

Bi(sessuale): donna cui piacciono bisessuali, Tom, lesbiche e uomini.

Boat: uomo cui piacciono donne, Gay King e Gay Queen.

Regina gay: uomo femminile cui piacciono gli uomini.

Gay King: uomo virile cui piacciono gli uomini.

Tom Gay Two-Way: può essere Tom Gay King e Tom Gay Queen.

Tom Gay Queen: Tom femminile cui piacciono i Tom.

Lesbica: donna cui piacciono le donne.

Kathoey/Ladyboy: un terzo genere, che può definire sia donne transgender e uomini gay

Adam: uomo cui piacciono i Tom.

Angee: Kathoey cui piacciono i Tom.

Cherry: donna cui piacciono uomini gay e Kathoey.

Samyaan: donna cui piacciono Tom, lesbiche, donne etero.

