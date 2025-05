Un paio di mesi fa ho ricevuto un messaggio da un’amica scozzese con cui ogni tanto parlo di libri. H. (cercherò di mantenere la sua privacy) aveva appena finito di leggere un romanzo intorno al quale si era venuto a creare un fortissimo hype, e voleva farmi sapere che – almeno per una volta – le sue aspettative non erano state deluse. «La voce dell’autore è così cinica e disincantata, non riesco a smettere di ridere», aveva scritto H., «ma tu lo conosci? Penso di essermene anche un po’ innamorata».

Il libro in questione era Le perfezioni di Vincenzo Latronico, uscito per Bompiani nel 2022, ma sarebbe forse più corretto parlare di Perfection, romanzo dello stesso autore pubblicato in traduzione inglese lo scorso febbraio da Fitzcarraldo, perché è questa la versione letta dalla mia amica.

Come una cover

La storia è quella di Anna e Tom, due giovani expat originari di un paese non meglio identificato nell’Europa del sud, che vivono a Berlino negli anni Dieci del XXI secolo. Mentre la città comincia fortemente a gentrificarsi, le vite dei due protagonisti vengono raccontate attraverso l’estetica hipster impeccabile che giorno dopo giorno la coppia applica alla narrazione di sé stessi sui social. Definito dall’autore come “una cover” del romanzo di George Perec Le cose: una storia degli anni Sessanta (1965), questo rifacimento letterario è a sua volta un’analisi critica molto lucida sul mondo contemporaneo del cronicamente online.

Come lo stesso Latronico ha raccontato ai giornalisti del Guardian, «a un mese dalla pubblicazione nel Regno Unito, Perfection ha venduto molte più copie di quanto Le perfezioni non avesse fatto in un anno». Poi c’è la diversa fortuna nei premi letterari: in Italia Le perfezioni era stato presentato al Premio Strega nel 2023 ed era entrato in dozzina per poi fermare lì la sua corsa; nel Regno Unito invece Perfection è stato selezionato per l’International Booker Prize e, superando perfino un mostro sacro come Mircea Cartarescu, è passato nella sestina dei finalisti.

Oggi, a tre mesi dalla pubblicazione inglese, il libro di Latronico è un record per la stessa casa editrice londinese, che dopo una serie di ristampe è arrivata a contare le 23mila copie vendute. «Dopo The Empusium di Olga Tokarczuk, Perfection è il libro del nostro catalogo che ha venduto più velocemente», mi ha raccontato Jacques Testard, fondatore di Fitzcarraldo. Ma a cosa si deve questo enorme successo dell’opera in traduzione? Che cosa è cambiato dal 2022 al 2025, dagli scaffali delle librerie italiane a quelle d’oltremanica?

Anticipare i tempi

Anche se Le perfezioni e Perfection sono lo stesso libro e sono stati scritti dallo stesso autore, in realtà sono anche due libri molto diversi. Ricostruendo questa vicenda editoriale tra Italia e Regno Unito, non posso non pensare a Pierre Menard, autore del Chisciotte, un racconto di Borges incluso nella raccolta Finzioni del 1944. Menard è un eccentrico scrittore francese del XX secolo che si immerge a tal punto nell’opera di Cervantes da riuscirne a ricreare il poema parola per parola nello spagnolo originale del Diciassettesimo secolo. Nonostante questo, anche se le opere sono identiche, il contesto storico arricchisce il lavoro di Menard di allusioni che il testo di Cervantes non avrebbe potuto avere.

«All’inizio io ho letto il romanzo nella traduzione fatta dallo stesso Vincenzo, poi, anche se il suo lavoro mi pareva molto buono, di comune accordo abbiamo deciso di affidarlo a Sophie Hughes», mi ha detto Testard, rievocando la genesi di Perfection.

«Questo ha rallentato un po’ la pubblicazione, ma non fa altro che dimostrare quanto Vincenzo fosse in anticipo sui tempi, quanto avesse percepito lo Zeitgeist che sarebbe venuto tre anni dopo la pubblicazione italiana». L’editore inglese è ben consapevole di quanto tutto abbia funzionato nel momento giusto. «Conta molto anche il fatto che sia un libro breve, e al momento i lettori si stanno orientando verso libri di questo tipo».

Dinamiche nuove?

La casa editrice indipendente Fitzcarraldo è nata nel 2014, ha da poco festeggiato i suoi primi dieci anni di attività e conta già in scuderia quattro premi Nobel: Svetlana Alexievich (2015), Olga Tokarczuk (2018), Annie Ernaux (2022) e Jon Fosse (2023).

Fin dall’esordio, nel panorama editoriale del Regno Unito, questo editore si è assicurato una forte riconoscibilità grazie a uno spiccato interesse per la letteratura in traduzione, per la grafica minimalista dei suoi libri e per la scelta di «opere ambiziose che giocano con lo stile, soprattutto sul piano della non fiction». Il libro di Latronico, nella sua nuova veste, è arrivato in un contesto che gli ha riconosciuto subito un certo valore letterario, anche se, come ancora ricorda Testard, «si tratta di un titolo che piace a diversi tipi di lettore, perché oltre a essere un libro colto è anche molto accessibile».

Domani sera, 20 maggio, il vincitore dell’International Booker Prize sarà rivelato a Londra in una cerimonia sponsorizzata dalla maison Valentino alla Tate Modern. Chiunque si trovi a stringere il premio insieme al proprio traduttore o traduttrice dovrà anche prepararsi ad affrontare dodici mesi di tour promozionale in tutto il mondo, come lo scorso anno ha fatto Jenny Erpenbeck, la vincitrice uscente premiata per Kairos.

Che Latronico vinca questo riconoscimento oppure no, uno degli aspetti più interessanti del fenomeno Perfection resterà comunque quello di aver conquistato il mercato anglofono senza rispondere alle aspettative che i lettori stranieri hanno sempre nutrito nei confronti di un libro italiano: chiedergli, cioè, di parlare dell’Italia e farlo in un modo che sia possibilmente familiare.

Da un po’ di tempo mi domando se dopo l’effetto Ferrante potremo finalmente registrare un effetto Latronico: riusciranno gli scrittori italiani a liberarsi dalla responsabilità di essere culturalmente rappresentativi e a venire invece valorizzati per idee e ragionamenti particolari? Sarà possibile immaginare nuove dinamiche nel mercato delle traduzioni che possano aiutare anche a combattere molti stereotipi sul nostro paese? Mi piace pensare che questa rivoluzione sia già cominciata, a prescindere dagli esiti della premiazione.

