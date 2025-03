È morta all’età di 71 anni dopo una lunga malattia l’attrice Eleonora Giorgi. Nell'ottobre del 2023 aveva rivelato di avere un tumore al pancreas e si trovava ricoverata alla clinica Paideia di Roma. Giorgi è stata una delle attrice più note degli anni Ottanta, partecipando a film insieme a Renato Pozzetto, Adriano Celentano, Nino Manfredi e Carlo Verdone.

La Carriera

Nata a Roma il 21 ottobre 1953 da padre inglese e madre ungherese, Giorgi esordisce 18enne al cinema con una piccola parte nel film Roma (1972) di Federico Fellini. L’anno seguente il suo primo incarico da protagonista nella pellicola Storia di una monaca di clausura (1973). Da lì una lunga fila di successi in film come Appassionata (1974), Il bacio (1974, Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno (1974) di Luciano Salce, La sbandata (1974), Conviene far bene l'amore (1975) e altre commedie prima di passare a film drammatici.

Negli anni Ottanta Giorgi lavora anche per la radio e per la televisione, mentre tra gli anni Novanta e Duemila interpreta ruoli per alcune fiction in televisione tra cui I Cesaroni e Don Matteo.

Poi l’esordio alla regia nel 2003 con Uomini & donne, amori & bugie, seguito da un secondo film nel 2009, L'ultima estate.

© Riproduzione riservata