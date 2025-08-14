Per tutti è l’artista delle cancellature, inventore di un linguaggio concettualmente originale. «Non ho iniziato a farle per innescare un’altra avanguardia. Erano pause, dispositivi per l’ascolto. Dal cuore del Mediterraneo deve ripartire l’innovazione. Dalla guerra delle armi, alla pace delle arti»
Emilio Isgrò: «La vecchia pop art è diventata populista»
14 agosto 2025 • 17:16
