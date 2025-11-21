intervista alla cantante

Emma Nolde: «Scrivo canzoni per imparare a fare cose per me difficilissime. Lasciare andare? È un esercizio»

Il nuovo singolo di Emma Nolde è Quello che deve essere sarà. Foto di Lorenzo Stefanini
Pietro TuranoVicepresidente Arcigay Roma
21 novembre 2025 • 18:43

L’artista ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, Quello che deve essere, un manifesto sull’imprevedibilità: «Scrivere mi fa immaginare le risposte ad ogni frase e prendere in considerazione il punto di vista dell’altra persona. Le canzoni sono l’unico spazio in cui io mi prendo il tempo che ci vuole. Aspettare tanto tempo è un modo per mettere alla prova l’idea»

Emma Nolde ha 25 anni e vive nel paese toscano in cui è nata, San Miniato, 28.000 abitanti, in una dimensione dove ancora potersi concedere l’ossigeno e il tempo necessari per sviluppare le proprie idee. In cinque anni e tre album, si è affermata con una voce inconfondibile, potente e indipendente. Performer of the Year ai Billboard Women in Music 2025, Emma Nolde ha appena pubblicato il suo nuovo singolo Quello che deve essere sarà, un manifesto sull’imprevedibilità e la necessità di lasciare c

Pietro Turano è attore, autore e attivista LGBTQIA+, nato a Roma nel 1997. Ha interpretato Filippo Sava nel cast di "SKAM Italia" su Netflix ed è autore nonché voce del Podcast "Eclissi" e del format teatrale "Eclissi Talk". Parallelamente alla carriera di attore e autore, Pietro è un attivista impegnato per i diritti delle persone LGBTQIA+ in qualità di Vice Presidente di Arcigay Roma e consigliere nazionale di Arcigav. Inoltre è parte dello Staff di Lazio Pride ed è stato Portavoce di Gay Center / Gay Help Line. Dal 2021 ha collaborato con testate nazionali come La Repubblica e L'Espresso, scrivendo di diritti e cultura, mentre dal 2024 è curatore del festival FR*CINEMA di Roma. Ha ricevuto il Premio CIDU per i diritti umani dal gruppo interministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.