Emma Nolde: «Scrivo canzoni per imparare a fare cose per me difficilissime. Lasciare andare? È un esercizio»

L’artista ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, Quello che deve essere, un manifesto sull’imprevedibilità: «Scrivere mi fa immaginare le risposte ad ogni frase e prendere in considerazione il punto di vista dell’altra persona. Le canzoni sono l’unico spazio in cui io mi prendo il tempo che ci vuole. Aspettare tanto tempo è un modo per mettere alla prova l’idea»

Emma Nolde ha 25 anni e vive nel paese toscano in cui è nata, San Miniato, 28.000 abitanti, in una dimensione dove ancora potersi concedere l’ossigeno e il tempo necessari per sviluppare le proprie idee. In cinque anni e tre album, si è affermata con una voce inconfondibile, potente e indipendente. Performer of the Year ai Billboard Women in Music 2025, Emma Nolde ha appena pubblicato il suo nuovo singolo Quello che deve essere sarà, un manifesto sull’imprevedibilità e la necessità di lasciare c