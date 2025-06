Avvertimento: se soffrite di attacchi di panico legati alle altezze, non leggete quanto segue. Oppure leggete, se come me credete che proteggersi dalle proprie paure non sia in realtà possibile. O utile.

La storia è vera e drammatica, ed è di questa settimana. Siamo al mare, in Montenegro. Una ragazza serba di 19 anni, una modella, decide di fare parasailing. Non l’ha mai fatto in vita sua, ma insomma se ti trovi in spiaggia e vedi altri che lo fanno il concetto ti è subito chiaro.

Il parasailing (da paracadute e sailing, navigazione) è quell’attività sportiva per cui ti ritrovi sospesa a decine di metri d’altezza sul mare, con un paracadute, mentre un motoscafo ti porta in giro. Da alcuni è considerato divertente, adrenalinico. Fa parte del gruppo di esperienze che contengono una dimensione di sfida, e che spesso le persone condividono sui social per raccontare il coraggio fisico e la vitalità.

Quando si trova lassù, però, la ragazza è assalita da un attacco di panico. Perde completamente la lucidità. L’ansia, invece di proteggerla, va in cortocircuito. In preda al terrore, si slaccia l’imbragatura e si butta. Muore per l’impatto con l’acqua. Esiste anche un video dell’accaduto, e chi l’ha visto dice sia terribile. Io ho evitato di guardarlo, non per evitare di espormi a una visione traumatica, ma perché non credo sia giusto farlo nei confronti della ragazza.

Però da quando ho scoperto la vicenda sento la necessità di rifletterci su. Stanno ancora indagando, non sappiamo se emergerà altro. Per ora la storia pare sia proprio questa: una ragazza sana, allegra ed energica decide in piena coscienza di svolgere un’attività ricreativa certo non ordinaria, ma fatta ogni giorno da tante persone. Muore per un imprevedibile picco di irrazionalità. Chi ha famigliarità con gli attacchi di panico sarà in grado di capire che uno scenario simile, per quanto estremo, è possibile.

Manifesting

Cambiamo argomento per un attimo. Si parla spesso, da qualche anno ormai, di “manifesting”. È quella pratica – mentale, rituale – che consiste nel concentrarsi su un desiderio e immaginarlo compiuto, convincendosi che l’energia del pensiero possa far sì che si avveri. Qualcosa tra visualizzazione, fede e strategia psicologica. Si tratta, in fondo, di allenarsi alla possibilità. Vedere sé stessi già dentro l’occasione, già capaci, già amati, già salvi. Come se la mente potesse preparare il terreno alla realtà.

Esempio: una persona desidera cambiare lavoro. Ogni giorno ritaglia qualche minuto per immaginarsi nel nuovo ufficio, con colleghi gentili e un ruolo stimolante. Ripete frasi come: «Merito un lavoro che mi renda felice». Inizia a comportarsi come se il cambiamento fosse vicino: aggiorna il curriculum, si presenta con più sicurezza ai colloqui, nota più opportunità. Questo è il manifesting.

Ma cosa succede quando ci convinciamo di volere qualcosa e poi scopriamo di non riuscire a reggerne il peso? Quando crediamo di essere pronti, ma lo siamo solo a metà? Quando l’immagine che ci siamo costruiti ci tradisce, o peggio, ci spinge troppo oltre?

Audacia e sabotaggio

Non so se sia il caso della ragazza del parasailing, non possiamo dirlo con certezza. Sappiamo che ha scelto di fare quell’esperienza. Magari l’aveva promesso a sé stessa. Una promessa generale: «Voglio buttarmi nelle cose, non voglio avere paura». Sono pensieri positivi. Ma l’altezza non è un pensiero, è un fatto. E la paura non ragiona, è disintegrazione. È l’altra faccia della volontà.

Ci sono desideri che per quanto ci sforziamo non sappiamo sostenere, e il problema è che non c’è modo di prevedere il peggio. Non è colpa nostra, attenzione: è una tragedia. Ma accade. Nel manifestare un desiderio troppo in fretta ci facciamo violenza. La narrazione della crescita, del coraggio, della riuscita prende, nostro malgrado, la piega sbagliata.

L’audacia può trasformarsi in un sabotaggio raffinato: ci spinge ad andare in alto, ma senza rete. E se poi qualcosa dentro di noi cede — se la paura arriva e ci disorienta — nessuno ci ha insegnato come atterrare. Otteniamo quello che volevamo e subito lo distruggiamo (o distruggiamo noi stessi).

In economia succede qualcosa di simile. Si costruiscono narrazioni in cui si confonde il desiderio con la fattibilità, la volontà con la solidità. Si investe su un’immagine di obiettivi già raggiunti. Si chiamano bolle, se il fenomeno accade su larga scala, e quando ci finisci dentro non lo capisci. Finché la realtà non presenta il conto, e la bolla esplode. È una vendetta perversa della concretezza su un’eccessiva fiducia nella narrazione.

