La coppia più chic di Francia, con un piede e svariati pezzi di cuore in Italia, pare si sia mollata e non ce ne siamo accorti. La loro unione, come quasi tutte quelle di personaggi sconosciuti che idealizziamo, era un’immagine sacra a cui ambire
Un’estate (o una vita) senza amore: se anche Casta e Garrel si lasciano
20 agosto 2025 • 17:36
