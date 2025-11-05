«Nei concerti non mi interessa essere perfetto: i momenti più belli sono quelli di fragilità»

L’artista (all’anagrafe Alessandro Feruda, classe 2002) con il suo ultimo album Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù fa incontrare la tradizione cantautorale italiana con la più sperimentazione elettronica. «Siamo in un’epoca di musica iperrealista. Mi piace pensare di offrire un po’ una via di fuga, fare musica che ti porti da un’altra parte»
Faccianuvola – all’anagrafe Alessandro Feruda, classe 2002 – è una delle voci più complesse e interessanti del panorama musicale contemporaneo italiano. Il suo ultimo album Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù rappresenta il perfetto incontro fra la migliore tradizione cantautorale italiana e la più fresca sperimentazione elettronica. Nello spazio e nel tempo sospesi di questa «nostra disperata gioventù», così specifica eppure così universale, le sue canzoni ci trascinano dentro imm