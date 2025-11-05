«Nei concerti non mi interessa essere perfetto: i momenti più belli sono quelli di fragilità»

true false

Faccianuvola – all’anagrafe Alessandro Feruda, classe 2002 – è una delle voci più complesse e interessanti del panorama musicale contemporaneo italiano. Il suo ultimo album Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù rappresenta il perfetto incontro fra la migliore tradizione cantautorale italiana e la più fresca sperimentazione elettronica. Nello spazio e nel tempo sospesi di questa «nostra disperata gioventù», così specifica eppure così universale, le sue canzoni ci trascinano dentro imm