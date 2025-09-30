CIBO

Fare i rider in Indonesia e i limiti delle azioni contro le piattaforme di delivery

Agnese Ranaldi
30 settembre 2025 • 11:25

La morte del 21enne Affan Kurniawan, investito mentre lavorava a Giacarta, ha scatenato una protesta in tutto il paese. Lasciando l’intero Sud-est asiatico a riflettere sull’etica di un’economia che si basa sulla precarietà e sulle scarse garanzie di sicurezza dei suoi lavoratori

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola da sabato 27 settembre

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è come si salvano i ristoranti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. «Tut

Per continuare a leggere questo articolo

Agnese Ranaldi

Laureata in Relazioni internazionali e poi in China&Global studies, si interessa di ambiente, giustizia sociale e questioni di genere con un focus su Cina e Sud-est asiatico. A volte è anche su La Stampa, Il Manifesto e China Files