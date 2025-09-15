L’importanza di chiamarsi agosto: quando Federico II varò il codice

L’anno 1231 è l’esito di una lunga pianificazione. E il mese è scelto con accortezza. Agosto (Augustus), con il suo richiamo intrinseco e inevitabile all’attributo dell’imperatore dal quale prende il nome, è l’unico adatto alla promulgazione di un corpus di leggi augustali

Quanto sono importanti le date? A volte le si usa come salvagenti a cui aggrapparsi mentre si annaspa tra le pagine dei manuali. Sono tutte utili, quando aiutano a non affogare nel flusso di eventi. Alcune, però, sono addirittura imprescindibili, perché hanno valore intrinseco. Questo è il caso dell’agosto del 1231: un mese che per il suo nome rimpiazza quello effettivo, il successivo settembre. La parabola Ma procediamo con ordine. Federico II di Svevia (1194-1250), l’ultimo imperatore mediev