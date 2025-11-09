Femministe e Gen Z: chi sono le cantanti che stanno cambiando le regole di TikTok

Il social cinese ha avuto in questi anni un forte impatto sulla scena musicale, soprattutto tra i più giovani. Adesso casi come Lola Young, Paris Paloma e Olivia Dean mostrano che quell’influenza sta cambiando forma

Il bridge giusto, il ritornello catchy e pochi altri ingredienti trasformano un semplice singolo in un successo planetario. Da anni i grandi successi del pop internazionale passano per i sound di tendenza di TikTok, che ha contribuito anche a far conoscere nuove artiste, il cui trampolino di lancio è stata proprio la piattaforma. Ma da un po’ le cose sembrano lievemente cambiate. Paris Paloma, Lola Young e Olivia Dean sono solo alcuni dei nomi del new pop internazionale, che hanno saputo sfrutta