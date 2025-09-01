Il saggista ha definito il celebre scienziato italiano, come altri fisici teorici, «autore di un regalo avvelenato all’umanità», cioè la bomba atomica. E quindi «per me non è un ideale di cittadino o di etica». Una visione molto problematica
Fermi, Rovelli e la scienza che non può dividere tra buoni e cattivi. La fisica non ha bisogno di eroi
01 settembre 2025 • 19:04
Il saggista ha definito il celebre scienziato italiano, come altri fisici teorici, «autore di un regalo avvelenato all’umanità», cioè la bomba atomica. E quindi «per me non è un ideale di cittadino o di etica». Una visione molto problematica