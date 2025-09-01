Il saggista ha definito il celebre scienziato italiano, come altri fisici teorici, «autore di un regalo avvelenato all’umanità», cioè la bomba atomica. E quindi «per me non è un ideale di cittadino o di etica». Una visione molto problematica

«Sventurata la terra che non ha eroi!». Galileo Galilei ha appena abiurato davanti al Sant’Uffizio e il suo discepolo Andrea, convinto che il maestro avrebbe resistito, esprime così il suo sconforto nella celeberrima pièce teatrale Vita di Galileo di Bertolt Brecht. Il suo idolo non ha difeso fino in fondo le sue idee, non è – a suo dire – un eroe. Al che Galileo, provato dal processo, entra in scena con passo incerto e gli risponde: «No. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi».

Un’affermazione che esalta la nostra umanità e la complessità che inevitabilmente l’accompagna. L’eroismo è cosa rara, e tale deve restare. Nelle vicende umane spesso è difficile tracciare una linea netta tra il bianco e il nero, tra eroi e reietti. La scala di grigi appartiene alla vita. E alla scienza.

Il caso

Ho ripensato a quel passo a partire dai recenti contributi (un video e due articoli) pubblicati da Carlo Rovelli per il Corriere della Sera, che hanno innescato una vivace polemica. Tutto inizia con un video in occasione dell’ottantesimo anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, nel quale l’autore traccia un ritratto negativo di Enrico Fermi.

Per Rovelli, Fermi è, come altri fisici teorici, «autore di un regalo avvelenato all’umanità» – la bomba atomica, appunto. Il video ha causato reazioni critiche nella comunità scientifica: per esempio quelle di Angela Bracco, presidente della Società Italiana di Fisica, e di cinque fisici della Scuola Normale Superiore di Pisa che prendono le parti di Fermi, «lo studente di fisica più prestigioso della Scuola».

È seguita una prima breve replica scritta di Rovelli a Bracco e, qualche giorno dopo, un articolo più lungo nel quale Rovelli cerca di integrare e chiarire il suo pensiero. Integrazione utile: il ritratto di Fermi che emergeva dal primo video era, a mio modesto parere, parziale e incompleto e rischiava di fuorviare il pubblico e di alimentare un ingiustificato scetticismo nei confronti della scienza, proprio l’effetto contrario a quello che l’autore desiderava.

Certo, nei risultati del 1934 che hanno portato Fermi al Nobel nel 1938 c’è un errore, la presunta scoperta di due nuovi elementi chimici; all’interno però di un corpo di risultati di successo epocale, che si dice abbiano fatto esclamare al suo collega della Columbia University Isidor Rabi «ora dovremo tutti imparare l’italiano».

Uno sbaglio per l’epoca comprensibile – gli stessi Lise Meitner e Otto Hahn, che nel 1938 l’avrebbero corretto scoprendo la fissione, inizialmente seguono l’interpretazione di Fermi – e che non influisce sulla validità del premio Nobel. Il riconoscimento viene conferito «per le sue dimostrazioni dell’esistenza di nuovi elementi radioattivi prodotti dall’irradiazione neutronica e per la sua scoperta correlata delle reazioni nucleari provocate dai neutroni lenti».

Fermi e il suo gruppo, di nuovi elementi radioattivi, ne avevano scoperti quaranta, «appartenenti all’intero campo degli elementi» come recita il discorso con il quale il presidente del comitato Nobel introduce Fermi al Re di Svezia, che poi continua affermando che «il risultato che Fermi è riuscito a ottenere utilizzando bombardamenti di neutroni si è rivelato di inestimabile valore e ha gettato nuova luce sulla struttura dei nuclei atomici».

Quell’errore è stato per Fermi l’occasione per una preziosa testimonianza di etica della scienza. Nel testo della lezione magistrale che tenne a Stoccolma c’è una nota a piè di pagina, da lui aggiunta dopo che ebbe svolto la lezione, nella quale riconosce di essersi sbagliato. Lui, genio indiscusso della fisica mondiale, non ha avuto timore a esporre pubblicamente il suo errore.

Quando mi capita di parlare di Fermi racconto questo episodio perché parla della sua grandezza come scienziato tanto quanto la moltitudine di successi da lui ottenuti ed è un esempio paradigmatico delle buone pratiche della scienza, e anche della vita.

Ma torniamo agli eroi del Galileo di Brecht. Nella risposta alla lettera di Bracco, Rovelli dichiara che Fermi «per me non è un ideale di cittadino o di etica, uomo di scienza o no». Posizione che ribadisce anche nel successivo ampio articolo (Fermi «non rappresenta il mio ideale di impegno morale e civico») e che giustifica richiamando gli esempi di altri fisici «come Einstein, Bohr, Oppenheimer, Born, Heisenberg, e tanti altri» che «si sono torturati e angosciati in vari modi, nel bene e nel male, per le implicazioni civili e morali del loro operato».

Rispetto la posizione di Rovelli, ma da fisico non mi ci ritrovo, non tanto perché non sia fondamentale per le persone che fanno scienza porsi interrogativi etici e morali, ma perché trovo sia spesso impossibile tracciare nette linee di confine tra “buoni” e “meno buoni”.

Gli scienziati che Rovelli cita si posero certo interrogativi morali, ma all’interno di un quadro complesso che in vari modi li vide protagonisti della nascita della bomba atomica. Vissero nel loro tempo, che li chiamò a scelte difficilissime e talvolta inevitabili. Fu una lettera di Einstein al presidente Roosevelt ad avviare il Progetto Manhattan per la bomba di cui Robert Oppenheimer fu efficace e convinto direttore scientifico e al quale Niels Bohr diede contributi. E Werner Heisenberg fu protagonista del programma atomico nazista.

Proprio come Fermi, che fu figura chiave del Progetto Manhattan e partecipò a quel comitato scientifico di quattro fisici presieduto da Oppenheimer che suggerì l’uso della bomba atomica sulle città giapponesi. Un comitato che lavorò in condizioni difficili, privo, a detta dello stesso Oppenheimer, di informazioni complete: «Non sapevamo nulla della situazione militare in Giappone» disse Oppenheimer di fronte alla Commissione che nel 1954 lo mise sotto accusa, aggiungendo: «Non sapevamo se fosse possibile costringerli alla resa con altri mezzi o se l’invasione fosse davvero inevitabile. Ma in fondo alla nostra mente c’era l’idea che l’invasione fosse inevitabile, perché così ci era stato detto».

Il comitato si muoveva nel pieno di una guerra che solo pochi mesi prima aveva causato 100.000 vittime in una notte nel bombardamento aereo di Tokyo. Le opinioni erano divise, come ricorda Oppenheimer: «Dicemmo che non pensavamo che il fatto di essere scienziati ci rendesse particolarmente qualificati per rispondere alla domanda su come le bombe dovessero essere usate o meno: le opinioni erano divise tra di noi, come lo sarebbero state tra altre persone se ne fossero state a conoscenza».

Uomo di pace o no

A questo proposito, autorevoli autori come il fisico Richard Garwin o lo scrittore Peter Wyden, citano una confidenza di Oppenheimer alla sua segretaria sul fatto che gli ci volle tutta la notte per convincere Fermi a firmare il rapporto sull’uso della bomba in Giappone. E vale anche la pena di ricordare che Fermi scomparve prematuramente nel 1954, prima per esempio della pubblicazione del Manifesto di Einstein e Russell e dell’apice della Guerra fredda, e non sapremo mai quali potrebbero essere state le sue posizioni sul tema del disarmo.

Tra le tante cose che le vicende della nascita della fisica nucleare e delle sue prime applicazioni ci insegnano c’è proprio che la fisica non ha bisogno di eroi. La scienza è fatta da esseri umani, con le loro grandezze e i loro limiti, persone che navigano nel loro tempo accompagnate da ideali e contraddizioni.

Spencer Di Scala, esperto di storia contemporanea italiana presso l’Università del Massachusetts, chiudeva un suo articolo dedicato a Fermi con un brano tratto dal tributo che Isidor Rabi scrisse sul New York Times in occasione della scomparsa del premio Nobel: «Era un uomo di pace, ma le necessità dei nostri tempi trasformarono il suo talento e le sue scoperte nell’arte della guerra». Il che ci ricorda, e mai come in questo periodo ce ne è bisogno, di quanto fondamentale sia la pace.

© Riproduzione riservata