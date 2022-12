La gara all’Ariston si terrà dal 7 all’11 febbraio. Ma, come ormai tradizione, Amadeus sta per fare l’annuncio dei “big” in gara mesi prima al Tg1

Così come ormai è tradizione, gli artisti in gara fra i “big” a Sanremo vengono annunciati mesi prima al Tg1, ad eccezione di quelli emergenti che saranno aggiunti durante le selezioni di Sanremo giovani. Il direttore artistico e conduttore, Amadeus, sta per fare l’annuncio. La 73esima edizione del festival si terrà poi dal 7 all’11 febbraio del 2013 e vedrà la partecipazione anche di Gianni Morandi e, per la prima e l’ultima serata, di Chiara Ferragni.

(Notizia in aggiornamento)

