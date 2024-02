Un anno fa Mr.Rain era arrivato all’Ariston facendosi notare molto poco, poi è diventato la vera sorpresa del festival, salendo sul palco. Quest’anno è stato abbinato ad Alfa, un ragazzo giovanissimo, che molti del grande pubblico ancora non conoscevano. E se fosse un passaggio del testimone, fra una sorpresa e l’altra?

Probabilmente Alfa non riuscirà a scalare la classifica, ma è comunque arrivato su un palco tanto importante, dopo essere stato eletto a cantore della sua generazione. A fine febbraio si esibirà al forum di Assago, che è già tutto esaurito. Soprattutto, sta per uscire il suo nuovo album.

Il premio

Mr.Rain dopo Sanremo ha consolidato il suo successo, sarà lo stesso quest’anno per Alfa? Intanto un riconoscimento lo ha già ottenuto. È stato premiato come miglior artista emergente live di Sanremo, con un riconoscimento assegnato dall’Associazione italiana degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo.

«Il premio Assomusica per Sanremo nasce con l'obiettivo di promuovere e sostenere il talento delle nuove generazioni, tema molto sentito dall'associazione. Come accade ormai da molti anni, viene assegnato dai nostri associati a uno degli artisti più giovani in gara», ha spiegato il presidente dell’associazione Carlo Parodi.

© Riproduzione riservata