Dalle 20:43 all’1 di notte. È stata diffusa la scaletta della prima serata di Sanremo, quella che avrà Sergio Mattarella in platea, come ospiti Roberto Benigni e i Pooh e come co-conduttrice Chiara Ferragni. Come sempre nella storia del festival, è solo una previsione dei tempi, bisognerà capire quanto sforeranno (o se Amadeus riuscirà ad essere addirittura in anticipo).

Nella prima serata si esibiranno 14 cantanti che saranno giudicati dalla sala stampa. Al termine della serata (quando ormai sarà notte) si saprà la prima classifica parziale.

20:43 – APERTURA – Su sigla iniziale, accensione del palco. Ingresso dalle scale di Amadeus e Gianni Morandi

20:49 – PRESIDENTE MATTARELLA E INNO DI MAMELI – Il presidente Mattarella è sul palchetto laterale dell’Ariston. Gianni Morandi sulle note dell’Orchestra canta l’inno di Mameli. Al termine Amadeus ringrazia il presidente Mattarella per la sua presenza all’Ariston

20:55 – ROBERTO BENIGNI. Ingresso dalle scale e saluto iniziale. Poi Benigni, da solo sul palco, legge alcuni articoli della Costituzione. A seguire saluto e pubblicità

21:21 – Lettura del regolamento (oggi si esibiranno i primi 14 artisti e voterà la sala stampa)

21:22 – Anna Oxa – Sali

21:28 – gIANMARIA – Mostro

21:23 – Ingresso dalle scale di Chiara Ferragni

21:28 – Mr. Rain (con coro di bambini) – Supereroi

21:44 – pubblicità

21:50 – Amadeus e Chiara Ferragni introducono Mahmood e Blanco (mostrando la clip della premiazione dell’anno scorso)

21:52 – Mahmood e Blanco – Brividi

21:58 – Marco Mengoni – Due Vite

22:04 – ospite Elena Sofia Ricci

22:08 – Ariete – Mare di guai

22:14 – Gianni Morandi parla con Amadeus delle sue canzoni brutte e poi si esibisce con Bella Belinda

22:24 – pubblicità

22:30 – Ultimo – Alba

22:36 – Amadeus diretto verso il palco di piazza Colombo (sulla via incontra Piero Pelù)

22:41 – Piero Pelù – Gigante

22:46 – Coma_Cose – L’addio

22:52 – lancio sponsorizzazione

22:54 – pubblicità

23:00 – Pooh – medley (Amici per sempre, Dammi solo un minuto, Stai con me, Tanta voglia di lei, Pensiero, Piccola Katy, Chi fermerà la musica). A seguire: Uomini soli

23:25 – Elodie – Due

23:31 – Secondo ingresso dalle scale di Chiara Ferragni

23:32 – Monologo di Chiara Ferragni

23:42 – Collegamento con la Costa Smeralda

23:43 – pubblicità

23:46 – Salmo (dalla Costa Smeralda) – Russel Crowe / Novanta minuti

23:51 – Leo Gassman – Terzo cuore

23:57 – pubblicità

00:00 – Blanco – L’isola delle rose

00:07 – Collegamento con Radio2

00:08 – Chiara Ferragni con le attiviste dell’associazione D.I.RE.

00:14 – Cugini di Campagna – Lettera 22

00:20 – Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

00:26 – Olly – Polvere

00:31 – Pubblicità

00:37 – Colla zio – Non mi va

00:42 – Ingresso Chiara Ferragni

00:43 – Mara Sattei – Duemilaminuti

00:49 – Siparietto con Chiara Ferragni che fa aprire un account Instagram ad Amadeus

00:54 – pubblicità

01:00 – Omaggio a Lucio Battisti. Gianni Morandi canta Il mio canto libero

01:06 – Highlights delle 14 canzoni della serata

01:11 – Diretta Instagram di Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi

01:15 – Classifica della sala stampa dal 14° al 6° posto

01:18 – Pubblicità

01:24 – Top five della sala stampa

01:27 – Collegamento con Fiorello

01:30 – Fine della prima puntata

