Vi ricordate quando non si diceva altro che «Non si può più dire niente?». Sembra ieri che ogni intervista a un comico aveva una domanda sul politicamente corretto e il conseguente pistolotto sul tema. Invece nel 2025 la questione non sembra più così pressante, non se ne scrive più in editoriali, libri, sketch, monologhi, spettacoli teatrali, striscioni trascinati da aerei che sorvolano le spiagge italiane. Si potrebbe pensare che ora ci siano problemi più importanti, ma non mi sembra che il 2024, il 2023 e così via siano stati anni rilassanti. Ho delle teorie. Le scrivo qui in vista del Festival della Satira che si terrà il 13, 14 e 15 giugno alla Fondazione Feltrinelli di Milano.

La mia prima teoria è che non si è mai potuto dire granché, solo che ora te lo fanno pesare di più. Ogni cosa aveva il suo contesto e il suo pubblico, poi sono arrivati i social, il contesto è uno solo per tutto e il pubblico è una massa informe che più che scegliere contenuti li subisce, e può lamentarsene nella sezione commenti. Recentemente mi sono chiesta cosa prova la gente a commentare, e ispirata dalla battuta di Freak Antoni «Mangiate merda! Duecentomilamiliardi di mosche non possono avere torto!» ho creato un profilo finto su X e mi sono costretta a farlo, per vedere l’effetto che fa.

Merdoni

È stata un’esperienza pessima diventata un libro, Merdoni, Blackie edizioni, di cui parlerò con Beppe Cottafavi sabato 14. Grazie a questo esperimento ho imparato che sentirsi offesi è il sentimento base di tutti i commentatori. Progressisti, fascisti, sessisti, femministi, tutti sono ugualmente pronti a far partire il merdone. Non si può più dire niente a tal punto che si può dire tutto, tanto qualcuno che ti darà retta sui social si trova sempre. Infatti un merdone social è quasi di buon auspicio per un artista, e i protagonisti della serata di stand-up di sabato 14 ci sono passati tutti: Martina Catuzzi, Saverio Raimondo, Stefano Rapone e Daniele Fabbri. A questo punto auguro un merdone anche ai Contenuti Zero, che aprono il festival venerdì 13, e anche ai comici più giovani che si esibiranno domenica 15 (alcuni di loro hanno già fatto incazzare i commentatori, lo so con certezza): Davide Calgaro, Francesco Fanucchi, Monir Ghassem, Lorenzo Luporini.

Certo, nessuno batte Daniele Fabbri per il prestigio della persona offesa, e approfitto di lui per spiegare la mia seconda teoria. Il mio mese di esperimento su X è iniziato a novembre 2024, dopo l’elezione di Donald Trump. La piattaforma era piena di propaganda di estrema destra, il woke era svanito. Poi negli Stati Uniti sono arrivate le chiusure dei progetti di diversità e inclusione, la soppressione violenta delle manifestazioni, le deportazioni e così via. Proprio ora che al potere ci sono quelli che hanno fatto della libertà di parola la loro bandiera (o meglio, uno strumento di propaganda), si possono dire meno cose.

Lo sa Fabbri che quest’anno è stato querelato da Giorgia Meloni perché in una puntata del 2021 del suo podcast, lui criticava gli insulti sessisti rivolti a Meloni (eh ma non si può più dire niente!) consigliando, se proprio ci si vuole sfogare, di usare parole più neutre e ridicole, tipo “caccolona” o “puzzona”.

A quanto pare non si può più dire neanche caccolona, perché quella che nel frattempo è diventata il primo ministro italiano si è sentita offesa e ha subìto danni che secondo il suo avvocato ammontano a 20mila euro. «La censura non serve a impedire agli artisti di fare satira, serve a impedire ai cittadini di ascoltarla la satira, di vederla» ha dichiarato Fabbri raccontando la denuncia sui suoi social.

Gli ospiti

Conoscono bene questo tema le persone che lavorano a Charlie Hebdo, uno di loro sarà presente al festival domenica per parlare di satira, libertà e resistenza a 10 anni dall’attentato nella redazione in cui furono uccise 12 persone, tra cui alcuni dei più importanti vignettisti satirici francesi. Ma di rapporto tra politici e comicità, soprattutto di quanto negli ultimi anni si siano confusi i piani, parlerà venerdì 13 Guido Vitiello a partire dal suo saggio Joker Scatenato, Gramma Feltrinelli, insieme a Beppe Cottafavi. E dell’immagine dei politici parleranno sabato 14 i fotografi di Cesura Marco P. Valli e Luca Santese insieme al giornalista e narratore straordinario della politica italiana Filippo Ceccarelli.

Un po’ mi spiace che si dica sempre meno «Non si può più dire niente», perché ogni volta che la sentivo mi veniva subito in mente l’aneddoto di Paolo Rossi allo storico Derby Club di Milano, quando per fargli capire che non lo stava divertendo, un avventore gli puntò una pistola. Venerdì 13 al Festival ci sarà una colonna della comicità italiana nonché tra i protagonisti del Derby Club, Cochi Ponzoni, a raccontare quel posto leggendario dove si incrociavano artisti, sportivi e malavitosi. E dove la “sezione commenti” a volte prevedeva delle pistole. Alla faccia del si stava meglio eccetera, eccetera.

