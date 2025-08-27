A 34 anni il laterale ha scelto di lasciare il calcio, complici i tanti infortuni. Gli ultimi anni al Milan lo avevano rigenerato, non tanto calcisticamente ma mentalmente, dopo una carriera giallorossa a fasi alterne e conclusa a causa di un “male di Roma” che sembra continuare a mietere vittime
Il ritiro di Florenzi: la dinastia dei “figli di Roma” prima eroi e poi bersagli
27 agosto 2025 • 19:41
A 34 anni il laterale ha scelto di lasciare il calcio, complici i tanti infortuni. Gli ultimi anni al Milan lo avevano rigenerato, non tanto calcisticamente ma mentalmente, dopo una carriera giallorossa a fasi alterne e conclusa a causa di un “male di Roma” che sembra continuare a mietere vittime