«Un disco solare con il senso della morte dentro». Venticinque anni dopo Il sussidiario illustrato della giovinezza i Baustelle tornano con un nuovo album. El Galactico, come l’insegna di un bar di tacos scoperto da Francesco Bianconi nella periferia di Milano, che «mi ha illuminato, perché cominciamo ad aver voglia di sognare mondi altri da questo». El Galactico, come il festival di due giorni (1 e 2 giugno, Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale, Firenze), il primo a essere ideato e diretto dalla stessa band, con «l'intento politico di mostrare che c’è una musica diversa, che è suonata, legata al concetto di collettività». E a cui seguirà un tour estivo e due date nei palazzetti (a Milano e a Roma) per celebrare le loro nozze d’argento con la musica. Ispirato al folk rock californiano dei Sessanta, il nuovo album dei Baustelle è, «un mondo scintillante fatto di struggimento e di luce come veicolo di messaggi in opposizione. Viviamo tempi densi, carichi, ed è inevitabile che le canzoni siano in qualche modo politiche».

Con la poetica che contraddistingue da sempre il gruppo di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini racconta così un pianeta che «va verso la desertificazione», con ministri dello stato che propagandano l’odio. Dove la musica sembra essere fatta solo per cantare canzoni d’amore, mentre ragazze subiscono violenze in diretta social. Dove «ci inventiamo stratagemmi e trucchi per diventare eterni» perché non riusciamo ad accettare l’idea della morte. E su cui aleggia il sorriso, pieno di tristezza, di Moana Pozzi.

Bianconi, quanto è difficile, dopo 25 anni, continuare a fare la propria musica, mantenere la propria identità, in un’epoca in cui l’industria discografica è dominata dagli algoritmi e dalle mode?

È stato molto difficile e guardiamo anche noi con stupore, ma molta soddisfazione, al fatto di riuscire a essere ancora vivi dopo venticinque anni. Ma non solo vivi, così, come puro atto di resistenza. Ma essere vivi come come se fossimo una band formata da poco. Il segreto è quello di riuscire ad autoalimentarsi e ad arricchirsi di stimoli per sentirci sempre noi una band giovane ed essere percepiti anche così. Festeggiamo i venticinque anni, ma è come se fosse il primo.

Oggi si parla spesso di un’assenza di impegno nella musica, si parla sempre e solo di amore, come se raccontare il presente fosse diventato meno importante. Pensa che la canzone possa ancora avere un ruolo di rottura, di presa di posizione?

Sì, la canzone è uno strumento importantissimo di rottura. A me dispiace che venga usata così male. La vedo veramente sottosfruttata. La vedo utilizzata o per parlare di un'unica tematica, ovvero del proprio privato sentimentale. O, quando ci si stacca dal proprio privato sentimentale, si va verso magari altri temi, ma li si racconta in una maniera un po' smussata senza, come raccontare una cosa senza perturbare nessuno. La musica deve essere perturbante, deve suscitare delle emozioni che un po' ti mettono a disagio. E questo manca, secondo me, nella musica italiana, di qualsiasi tipo.

Qual è l'Italia che raccontate in questo nuovo album?

Forse non abbiamo nemmeno la pretesa di raccontarla. Semplicemente viviamo in questo paese e crediamo che le canzoni debbano anche raccontare il momento storico, la realtà, toccare tematiche che non sono proprio rassicuranti. Il paese, e non è solo un problema dell'Italia, vive un momento critico. Per cui inevitabilmente i testi parlano di crisi. C’è la crisi dell'Italia, c'è, per come la vedo io, una crisi europea. È un periodo molto difficile, pieno di inquietudine, di guerra e di violenza. Per cui è inevitabile che poi questo sentimento del tempo entri nelle canzoni che scriviamo.

Cantate: «Gli uomini non accettano che la vita li faccia piangere». Cosa impedisce ai maschi di piangere?

Quella strofa viene da L’imitazione dell’amore che è un brano che parla di conformismo anche nell’offerta musicale. Per cui sembra quasi che, anche nelle canzoni, non si voglia andare in profondità. Perché non vogliamo niente che ci faccia piangere, che ci perturbi, che ci faccia pensare. Dobbiamo essere soltanto rassicurati. Perché altrimenti scopriremmo il nulla che abbiamo costruito.

Ne L’arte di lasciar andare cantate «Questi due ragazzi disperati al mare, bombe a mano nere per non crollare, sono qui a ballare». C’è una generazione che riesce ancora a ballare?

In quel brano ballare equivale a non pensarci. Siam messi così male che invece che affrontare il problema si va sulla spiaggia a ballare. È una forma di fuga dalla realtà. Il ballo, che è comunque una forma importante di liberazione, di espressione del corpo, lì è visto come correlativo oggettivo di una forma di conformismo.

In Charlie fa surf parlavate di Mdma e Paroxetina. In questo nuovo album tornano invece la cocaina e morfina. Cosa raccontano le droghe delle generazioni che osservate?

Cambiano le sostanze, ma rimane il motivo per cui si prendono e che, molto spesso, è quello di cercare di non pensare. Perché si ha un'identità così fragile che può crollare al minimo soffio di vento. Per cui sei costretto a usare sostanze per sopravvivere. Sì, per noi è una tematica abbastanza ricorrente. C'è, una canzone in Elvis che si chiama Andiamo ai rave, che parla esattamente di questo. Lì non è riferito alle sostanze dice: «per restare vivi e organizziamo concerti, feste sulla spiaggia», per non vedere mai il vuoto dentro di noi. Rimane un po' sempre lo stesso grande problema.

Nel 2008 avete fatto una serie di incontri nelle università incontrando ragazze e ragazzi, come avete detto, che non si ribellavano perché avevano tutto. Pensate sia cambiato qualcosa negli ultimi anni?

Sarebbe interessante di nuovo fare un giro nelle nelle università perché è stata un’esperienza molto interessante. Non so dirti come sia adesso. All'epoca trovavo che ci fosse questa forte frattura con la generazione precedente e anche molta disillusione. La mia sensazione è che i cosiddetti giovani, che è il modo in cui i vecchi chiamano le nuove generazioni, abbiano ereditato una cassetta degli attrezzi vuota. È dal dopoguerra, secondo me, che in questo paese i vecchi non hanno saputo abdicare. Piuttosto che abdicare, muoiono continuando a tenere le redini, per egoismo, senza insegnare il “mestiere” ai giovani e senza fornirgli la cassetta necessaria. Per cui ai giovani rimane soltanto il cinismo. Il mondo è distrutto e siamo tutti qua a fare battute ironiche, ma poi la soluzione vera i giovani non ce l'hanno.

Cosa significa essere «contro il mondo» in questo periodo storico?

Significa continuare a esercitare uno spirito critico, continuare a pensare. Nel nostro caso significa continuare a non fare la musica che il mondo ti chiede, ma fare quella che tu senti giusta, che esprima quello che sei senza scendere a compromessi o scorciatoie. Significa fare un lavoro di costruzione e di ricerca, che è un lavoro faticoso, ma che è l’unico modo per essere contro il mondo.

