I fumetti e le illustrazioni sono una parte importante degli inserti di Domani, Finzioni e Cibo. Ogni mese, vi consigliamo i profili di illustratori assolutamente da tenere d’occhio

Isabella Cotier / @isabellacotier

Lo stile di Isabella Cotier, impulsivo e intuitivo, nasce da una profonda curiosità verso il mondo e il comportamento umano.

Jim Stoten / @jimtheillustrator

Jim Stoten, illustratore, artista e musicista che vive tra Hastings e Venezia, alterna collaborazioni per importanti brand internazionali a progetti personali che spaziano tra pittura, collage, animazione e film.

Bilel Allem / @bilelal

Bilel Allem è un artista francese che mescola street art, cinema d’animazione e l’energia dell’hip hop in murales, tele ed esperienze in realtà aumentata con colori vibranti.

Vangelis Mantzavinos / @vangelismantzavinos

Vangelis Mantzavinos è illustratore e artista, vive ad Atene. La sua formazione in scenografia è la base creativa del nel suo immaginario, molte delle sue immagini sembrano scene tratte da uno spettacolo teatrale o da film. Ha collaborato con diverse pubblicazioni in Grecia e in Giappone.

