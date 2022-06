Da sabato 2 luglio e per un mese, tornano i fumetti di Domani, che crescono e si espandono: 20 pagine a 2,50 euro (disponibili anche in digitale sulla app). A cura di Michela “Sonno” Rossi

“Se guardi nel buio a lungo, c’è sempre qualcosa”, diceva William Butler Yeats, poeta e drammaturgo irlandese. Il tema dell’oscurità e del buio è stato affrontato in tutte le salse, ma la citazione di William Butler Yeats ci da la possibilità di viaggiare con la fantasia.

Guardando, osservando, studiando il buio, dopo un po’ , trovi qualcosa. Ma cosa? Abbandonando la paura di immergersi nell’oscurità, quindi, superando la famosa “paura del buio”, cosa vedi? Un essere bello e piacevole? O invece brutto e spaventoso?

Nel buio si cela sempre (e necessariamente) qualcosa che si vuole nascondere?

Oppure qualcosa che, magari solo per scelta, non vuole stare alla luce?

Da questo numero troverete una recensione a tema.

Questo mese Valero Bindi ci parla del buio con “Il segreto di Aleksandar Zograf”

GLI AUTORI

Sonno, fumettista e illustratrice. Nel 2016 partecipa all’antologia La rabbia (Einaudi). Nel 2019 esce il suo primo libro, Anatomy of a sensitive person (Edizioni Fortepressa), mentre nel 2020 per Feltrinelli Comics contribuisce con una storia breve all’antologia Sporchi e subito, a cura di Fumettibrutti. Nel 2021 pubblica Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics). Curatrice di questo mensile dedicato ai fumetti, collabora con Domani. Nel 2022 con Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics) ha vinto il Premio Nuovi Talenti al Romics - Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema e games.

CROMA (Claudia Romagnoli) è illustratrice, street artist, fumettista e ciclista. In azione tra il Molise e Roma, CROMA inchiostra, dipinge, pedala e si guarda intorno. www.croma-art.com

Frita (Francesco Rita) nasce a Roma, nel 1988, durante il pranzo di natale.

Disegna fumetti (il suo primo romanzo è uscito lo scorso novembre e si intitola Camerette), compone musiche per il cinema e lavora come grafico free-lance per agenzie di comunicazione e riviste di informazione.

Juta (Simone Rastelli) è nato a San Marino nel 1991 e vive a Roma, dove lavora come grafico e illustratore.

Il suo primo graphic novel è Bambino paura, pubblicato nel 2021 con Rizzoli Lizard.

Ha collaborato con Vice Italia e alcuni dei suoi fumetti sono pubblicati su spezzoni.com

Claudio Marinaccio è nato a Torino nel 1982. Disegna per La Stampa, Internazionale, Rolling Stone ed è il vignettista dell'HuffPost. Nel 2021 esce il suo primo fumetto intitolato Trentatré raggi ionizzanti (Feltrinelli Comics). Con Marco Corona e Claudio Calia ha fondato la rivista Smoking Cat

Martoz. Fumettista e street artist. Ha pubblicato Terranera, per Feltrinelli. Ha collaborato con La Repubblica, Internazionale, Artribune, Bomba Dischi e Linus. E' nella rosa di "Fumetti nei Musei", il progetto del MiC che racconta i musei italiani a fumetti. Di recente, ha realizzato un fumetto di divulgazione scientifica che si può leggere gratuitamente sul sito Civiltà delle Macchine. Nel 2019 ha vinto il Premio Gran Guinigi di Lucca Comics come miglior disegnatore. Instagram/alemartoz

Percy il buio tra gli artisti di più forte impatto della sua generazione, è street artist, fumettista e pittorə.

Ha pubblicato Non fissare per Edizioni Minoritarie, partecipato all’antologia Sporchi e Subito di Fumettibrutti per Feltrinelli Comics e autoprodotto la serie a fumetti Paolofox, affermandosi come una delle migliori promesse del fumetto italiano secondo Rolling Stone. Nel 2021 ha esordito nella narrativa per immagini di lungo respiro con Da sola, pubblicato da Diabolo Edizioni. Le tavole originali del volume sono state esposte in numerose gallerie d'arte, musei e fiere internzionali del fumetto. Percy il Buio è uno dei suoi personaggi piu amati, compare settimanalmente in brevi strisce su instagram sull' ononimo profilo "Percy il Buio".

Antonio Pronostico Illustratore e fumettista, è nato nel 1987 a Tricarico e il giorno dopo si è trasferito a Potenza dove è cresciuto. Ora vive a Roma.

Ha studiato comunicazione visiva a Firenze, dove ha iniziato a disegnare e con due grandi amici ha fondato il Collettivomensa, rivista autoprodotta di letteratura e fumetto.

Nel 2019, insieme al regista Fulvio Risuleo pubblica Sniff, il suo primo graphic novel, edito da Coconino Press.

In seguito pubblica Passatempo (Coconino Press - 2019), Cinque - Giovanni Truppi (antologia – Coconino Press - 2019) e Tango (Coconino Press – 2021).

Ha collaborato L’Espresso, La Repubblica (Web), La Stampa (Web), Internazionale, Domani, America (FR), Jacobin Italia, Artribune, Donna Moderna, Interni.

Nel 2017 espone Amore, amore un corno, la sua prima persona presso la galleria Parione9

a Roma. Nel 2020 espone i suoi lavori presso la Galerie Glénat a Parigi.

Marta Puxo è una fumettista e illustratrice laureata all’Accademia di Belle Arti di Bologna e frequenta attualmente il biennio di Linguaggi del fumetto. In pianta stabile da anni a Bologna, dal 2017 si aggira tra festival autogestiti di editoria indipendente e autoproduzioni, collaborando a progetti collettivi dal basso. Dal 2019 fa parte del collettivo Olé-Oltre l’editoria che organizza l’omonimo festival, nato a Xm24, salpato nell’etere, per poi, nel 2022 alla sua quinta edizione, approdare nello spazio pubblico autogestito di Via Zago (Bologna).

Nel 2021 pubblica il suo primo fumetto autoprodotto Fear per poi esporlo in una mostra OFF di BilBOlbul 2022.

Martina Sarritzu è nata a Cesena nel 1992. Nei suoi disegni e nel suo immaginario unisce gli studi in ambito sociale con quelli legati alla narrazione per immagini all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Vacanze in scatola (Canicola Edizioni), illustrato da lei e scritto da Tuono Pettinato, ha vinto al TCBF 2020 il Premio Boscarato come Miglior Fumetto per Giovani Lettrici e Lettori.

Nel 2021 prende parte ad A.M.A.R.E. (Canicola Edizioni), un’antologia a cinque voci femminili che esplora il tema dell’adolescenza e ha vinto il Gran Guinigi al Lucca Comics & Games come Miglior Storia Breve.

Lo stesso anno pubblica Romeo con DE PRESS e Marina Godolina con Strane Dizioni.

È interessata al kitsch, al corpo umano, al desiderio, al tragicomico.

Valerio Bindi architetto, fumettista e docente universitario di Percezione e comunicazione visiva e Interaction Design. Anima il festival underground Crak! Fumetti Dirompenti a Roma. Ha scritto Che cosa sono le nuvole? (Fortepressa, 2019) e Che cos'è un fumetto (Carocci editore, 2021) insieme a Luca Raffaelli.

© Riproduzione riservata