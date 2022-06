Fin dall’inizio Domani ha cercato di prendere i fumetti molto sul serio e di trattarli come meritano. Per questo abbiamo affidato a Michela Rossi, in arte “Sonno”, il compito di costruire uno speciale mensile con un tema sul quale si cimentano i migliori talenti emergenti del fumetto italiano. Il prossimo numero – La Cura – esce sabato 4 giugno.

LA CURA

Tutti conoscono la famosa canzone di Battiato e il suo superare le correnti gravitazionali per non farci invecchiare. “Io sì, che avrò cura di te”. Dolce, straziante, commovente. Ma secondo voi perché Battiato ha scelto proprio la parola “cura”? è talmente semplice come parola, ma davvero sappiamo cosa significa?

Ci accorgiamo facilmente che “cura” non è solo “attenzione”. L’attenzione può essere istantanea, momentaneo interessamento, la cura no. Fare attenzione ad una persona, interessarsi di una persona o prendersene cura sono atti estremamente diversi. Un’altra caratteristica essenziale che possiamo trovare nella parola “cura” è l’apertura.

L’attenzione è quindi un profondo interessamento verso qualcuno o qualcosa. Ma chi ha cura non solo si interessa, ne è parte.

Gli autori

Michela Rossi alias Sonno, fumettista e illustratrice. Nel 2016 partecipa all’antologia La rabbia (Einaudi). Nel 2019 esce il suo primo libro, Anatomy of a sensitive person (Edizioni Fortepressa), mentre nel 2020 per Feltrinelli Comics contribuisce con una storia breve all’antologia Sporchi e subito, a cura di Fumettibrutti. Nel 2021 pubblica Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics). Curatrice di questo speciale dedicato ai fumetti, collabora con Domani. Nel 2022 con "Prima di tutto tocca nascere" (Feltrinelli Comics) ha vinto il Premio Nuovi Talenti al Romics - Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema e games.

Louseen Smith è nata nel 1995 a Paranà in Argentina. Dopo essersi laureata all'Accademia di Belle Arti di Bologna comincia ad autoprodurre fumetti. Debutta ufficialmente nelle librerie con Materia Degenere Vol. 2 per Diabolo Edizioni e Arciòn per MalEdizioni. Attualmente vive e lavora a Riccione dove ha fondato il collettivo Destroy Brandina e di recente ha cominciato a bere birra/disegnare in compagnia su Twitch.

Joe1 al secolo Roberta Muci, è nata in provincia di Lecce nel 1993 ed è emigrata a Bologna nel 2012. Qui ha conseguito una laurea in Fumetto e illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti. Dal 2013 partecipa con le sue autoproduzioni ai festival indipendenti di tutta Italia e dal 2016 fa parte del collettivo Olé – Oltre l’editoria, con cui ha organizzato le cinque edizioni dell’omonimo festival. Per Diabolo Edizioni nel 2018 ha pubblicato un racconto nell’antologia Materia Degenere. Per Feltrinelli Comics ha partecipato all’antologia Sporchi e subito (2020), a cura di Fumettibrutti, e sempre con Fumettibrutti ha firmato CenerentolA (2021), di ultima uscita Nora’s Big Eyes, Feltrinelli Comics, giugno 2022.

Nova nasce nel 1984 e dopo un sacco di tempo decide di provare a fare fumetti. Lavora a numerose autoproduzioni e antologie e poi nel 2018 pubblica il suo primo libro, Stelle o Sparo (Bao Publishing). Il suo ultimo libro 24/7 (sempre per Bao Publishing) parla di mutanti, supermercati e altre cose feroci. La sua visione artistica ambisce ad essere violentemente pop ma nonostante quello che si dice in giro è una persona gentile.

Serena Schinaia. Nata a Taranto ha studiato a Bologna, prima Filosofia estetica, poi Illustrazione e linguaggi del fumetto. I suoi disegni sono apparsi in diverse antologie nazionali e internazionali e ha esposto le sue storie in occasione di importanti festival di fumetto come Bilbolbul e Napoli Comicon. Si destreggia tra illustrazione, fumetto, grafica e animazione e sviluppa progetti che spaziano dall’installazione, alla performance al prodotto editoriale.

Vive e lavora a Roma, dove ha co-fondato uno studio creativo di nome Co-Co.

Cristina Portolano nata a Napoli nel 1986 ma vive a Bologna dal 2005. Disegna libri a fumetti, illustrazioni e insegna in varie scuole e accademie come lo Iaad (Istituto d’arte applicata e design). I suoi libri, pubblicati sia in Italia che all’estero, sono: Quasi signorina (Topipittori, 2016), Non so chi sei (Rizzoli Lizard, 2017), Io sono mare (Canicola, 2018), Francis Bacon (Centauria, 2019). Ha pubblicato storie sulle antologie Cinque storie a fumetti su cinque canzoni di Giovanni Truppi (Coconino Press, 2020), The passanger speciale Napoli (Iperborea, 2021). Il suo ultimo lavoro a fumetti è Tettonica scritto e sceneggiato da Sofia Assirelli (Feltrinelli comics, 2022). Inoltre ha pubblicato disegni e illustrazioni per Camelozampa, Fondazione Toscanini e collabora con Internazionale Kids.

Luca Ralli è nato ad Arezzo nel 1971. Vive e lavora a Roma. Realizza racconti disegnati e animati per l’editoria, la pubblicità e manifestazioni artistiche e scientifiche. Conduce workshop d’immaginazione creativa, fumetto, animazione e divulgazione scientifica. Scrive e disegna fumetti e firma scenografie teatrali. Con Stefano Benni, oltre a varie copertine (Feltrinelli), ha illustrato Fen il Fenomeno (Feltrinelli 2011), Pantera (Feltrinelli 2014) e La Bottiglia Magica (Lizard 2016). Nel 2019 ha pubblicato il silent book punk per bambini Rumore (Carthusia), il fumetto ‘O Diavolo (scritto da Francesco Di Bella e Luca Scornaienchi per Round Robin Editrice) e il racconto illustrato Due (scritto e disegnato con Fabio Magnasciutti per Barta).

Nel 2021 Peppino Impastato – western a mafiopoli scritto da Luca Scornaienchi edito da Round Robin Editrice (parte del libro era già uscita nel 2020 come allegato a Il Fatto Quotidiano nella collana “chiedi chi erano gli eroi”) e “cancheràs” edito da Barta edizioni.

Giangioff Gianluca Giovannini, in arte Giangioff, classe 96, ha pubblicato i libri a fumetti Il futuro nei denti e Il sorprendente libro con i cavalieri di Giangioff per Fumetti di Cane.

